(TBTCO) - Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu khẳng định vai trò tiên phong cùng cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, đóng góp thực chất vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 16/9, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore chính thức ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bền vững kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ thương mại Singapore Grace Fu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời đóng góp chung vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Quyền Bộ trưởng khẳng định, Singapore là quốc gia tiên phong trong phát triển thị trường tín chỉ carbon, với hệ thống định giá và sàn giao dịch carbon quốc tế có uy tín. Trong khi đó, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ quản lý tín chỉ carbon, vận hành thị trường trong nước, tiến tới kết nối với khu vực và thế giới.

Thỏa thuận khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ và vai trò tiên phong của hai nước trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, góp phần thiết thực vào nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Văn kiện thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận và chuyển giao cho Singapore.

Việc hợp tác giữa hai quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương như tạo việc làm, cải thiện tiếp cận nước sạch, giúp Việt Nam nâng cao an ninh năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.

“Thỏa thuận hôm nay chính là cơ sở pháp lý song phương để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký dự án giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon, được công nhận và chuyển giao cho Singapore.

Đây là bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, thúc đẩy giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn” - Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam chúc mừng Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng trong cuộc ký kết sáng ngày 16/9. Ảnh: Thanh Trà

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận, đồng thời thúc đẩy trao đổi kỹ thuật với phía Singapore để xác định các dự án phù hợp với ưu tiên của cả hai bên.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng bày tỏ hy vọng, các doanh nghiệp Singapore sẽ tích cực hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, góp phần tạo ra nguồn tín chỉ carbon chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời định hình thị trường carbon khu vực, nơi Việt Nam và Singapore cùng đóng vai trò dẫn dắt và kết nối.

Bộ trưởng Môi trường và Bền vững Singapore Grace Fu khẳng định, Singapore và Việt Nam là đối tác lâu dài, có chung tầm nhìn chiến lược. Việc ký kết thỏa thuận không chỉ mở ra lĩnh vực hợp tác mới quan trọng, mà còn tạo thêm cơ hội trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Bà Grace Fu tin tưởng, thỏa thuận sẽ thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải, tăng cường hợp tác khu vực và mở rộng con đường tiến tới phát triển bền vững.