(TBTCO) - Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra ngày 12/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chia sẻ rõ nét những kết quả đạt được, những khó khăn đang tồn tại và định hướng chiến lược của ngành y tế trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật – yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và cải thiện sức khỏe nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thể chế - Nút thắt cần tập trung xử lý của ngành y tế

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ sự đồng thuận sâu sắc với Báo cáo chính trị cùng các tham luận đã được trình bày tại Đại hội, đồng thời cho rằng chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ưu tiên.

Nhiều nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã xác định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, trí lực và chất lượng sống cho người dân, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020–2025, ngành y tế gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng chưa từng có này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của ngành mà còn bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập trong hệ thống thể chế pháp luật y tế. Bên cạnh đó là tình trạng nhân lực y tế công lập nghỉ việc hàng loạt, thiếu thuốc, vật tư y tế, khó khăn trong công tác khám chữa bệnh, quản trị y tế, chính sách bảo hiểm chưa thực sự phát huy hiệu quả…

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trước những thách thức đó, Đảng bộ Bộ Y tế xác định một trong những điểm nghẽn lớn nhất cần tập trung xử lý chính là thể chế. Nhiều quy định, văn bản pháp luật hiện hành đã lỗi thời, không còn phù hợp với bối cảnh mới hoặc không đủ sức bao quát các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế cũng như quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành y

Thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực rà soát và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, với hơn 700 văn bản quy phạm được ban hành, bao gồm 14 luật, pháp lệnh và nhiều nghị định, thông tư. Tuy nhiên, số lượng lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao nếu thiếu sự thống nhất, tính khả thi và cập nhật với thực tiễn.

Với tinh thần cải cách mạnh mẽ, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Đảng bộ Bộ Y tế đã xác định việc hoàn thiện thể chế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là công tác chính trị quan trọng, cần sự lãnh đạo xuyên suốt từ cấp ủy. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; việc thảo luận, góp ý và xây dựng chính sách trở thành nhiệm vụ định kỳ, có sự tham gia tích cực từ các cơ sở y tế, chuyên gia, hội nghề nghiệp và đặc biệt là người dân – đối tượng thụ hưởng cuối cùng của chính sách.

Đặc biệt, các chính sách mới đã tập trung tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn trong hoạt động y tế như mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, thuốc; giải quyết vấn đề bảo hiểm y tế; triển khai Luật Dược; cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và điều hành bệnh viện. Nhờ đó, hoạt động của các cơ sở y tế dần đi vào ổn định, vượt qua những khó khăn.

Chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ Bộ Y tế xác định tiếp tục coi công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt, cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 66 (ngày 30/4/2025) của Bộ Chính trị về việc đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 72 về các chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: "Đảng bộ Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, đó là tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm việc triển khai cũng như việc xây dựng hệ thống pháp luật một cách hiệu quả, phù hợp nhất. Xác định nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, lấy quyền và lợi ích chính đáng của người dân, của doanh nghiệp làm trọng tâm, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và góp phần vào phát triển đất nước. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể chế hóa các giải pháp đột phá đã được nêu trong các nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như các chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ".

Trên cơ sở đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện, Đảng bộ Bộ Y tế sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra cũng như hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác hậu kiểm để bảo đảm khi chính sách pháp luật được ban hành thì góp phần cho việc triển khai thực hiện minh bạch trong thực tiễn.

"Đảng bộ Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo bằng những chương trình hành động, bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi sẽ cùng với các đơn vị của ngành y tế tập trung chỉ đạo trong thời gian tới", Bộ trưởng khẳng định./.