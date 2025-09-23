(TBTCO) - ASEAN cần thay đổi quan niệm phụ thuộc công nghệ nước ngoài, tăng vốn cho doanh nghiệp địa phương, từ đó xây dựng tập đoàn công nghệ đa quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển đổi xanh khu vực.

Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Liew Chin Tong. (Nguồn: bernamabiz)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không thể chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà cần phải tăng cường đầu tư, phát triển các công ty công nghệ địa phương, theo Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Liew Chin Tong.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi thành lập Hội đồng thị trường tư nhân ASEAN, Thứ trưởng Liew cho biết, cần thay đổi quan niệm rằng công nghệ phải đến từ bên ngoài trong khi ASEAN chỉ đóng vai trò là nơi sản xuất.

Nếu được đầu tư nhiều hơn, các công ty địa phương có thể trở thành các công ty có tầm ảnh hưởng không chỉ ở khu vực mà thậm chí là trên toàn cầu.

Thứ trưởng Liew cũng nhấn mạnh nhu cầu kết nối nguồn tài chính, công nghệ và chính sách công nghiệp để thiết lập một thị trường khu vực mạnh mẽ.

Hội đồng thị trường tư nhân ASEAN được thiết lập dựa trên sáng kiến do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) dẫn đầu nhằm khắc phục các rào cản về cơ cấu trong phát triển vốn tư nhân.

Những rào cản này bao gồm các khó khăn về mặt quy định hay chính sách trong phát triển và đầu tư vào thị trường vốn tư nhân ở khu vực, sự bất đồng về mặt quy định hoặc các yếu tố khiến việc đầu tư và huy động vốn trở nên khó khăn hơn.

Hội đồng gồm hơn 20 thành viên là các tổ chức tài chính tư nhân hàng đầu ở khu vực và đặt mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi xanh.

Theo đó, Thứ trưởng Lew hy vọng rằng, Hội đồng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ASEAN thông qua các giải pháp về công nghệ và xây dựng các chiến lược phát triển sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng ASEAN BAC Malaysia Tan Sri Nazir Razak đã trích dẫn một nghiên cứu của công ty tư vấn McKinsey cho thấy, thị trường tư nhân ASEAN chỉ chiếm 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức trung bình toàn cầu là 1,5%.

Ông ước tính ASEAN cần tới 60 tỷ USD vốn cho các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm khu vực để đạt được mức tăng trưởng trung bình toàn cầu./.