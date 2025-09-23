Chứng khoán phái sinh 23/9: Các hợp đồng tương lai phân hoá, tín hiệu đảo chiều VN30 chưa rõ ràng

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch phân hoá nhưng đều thấp hơn chỉ số cơ sở VN30-Index. Vị thế nắm giữ tiếp tục gia tăng cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn sử dụng phái sinh dể hedging phòng ngừa rủi ro.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2510 (HNX: 41I1FA000) kết phiên giảm 3 điểm (-0,17%) xuống 1.812,1 điểm, qua đó nới rộng độ lệch giữa phái sinh và cơ sở lên -9,35 điểm.

Các hợp đồng tương lai phân hoá. Trong đó, hợp đồng VN30F2511 (HNX: 41I1FB000) và VN30F2512 tăng lần lượt 0,05% và 0,14%. Tại các kỳ hạn xa hơn như VN30F2511, VN30F2512 và VN30F2603, mức chênh lệch giữa phái sinh và cơ sở đều âm, dao động từ -8,35 đến -28,95 điểm.

Các hợp đồng tương lai phân hoá

Tổng khối lượng giao dịch giảm 22,4% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của VN30F2510 tăng lên 44.514 hợp đồng. Lượng vị thế nắm giữ tiếp tục gia tăng, phản ánh tâm lý thận trọng. Nhiều nhà đầu tư vẫn sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh VN30 chưa có tín hiệu tích cực.

Chuyên gia từ SHS cho rằng các nhà đầu tư (trader) vẫn nghiêng về khả năng VN30 điều chỉnh, do đó tiếp tục phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2510 vẫn kém tích cực, với vùng hỗ trợ gần quanh 1.780 - 1.800 điểm.

Sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán cơ sở có dấu hiệu phân hóa và giảm bớt áp lực bán cùng mức thanh khoản giảm sâu. Dù sắc xanh áp đảo, giao dịch vẫn khá giằng co trong biên độ hẹp, VN-Index kết phiên phục hồi nhẹ, tăng 0,81 điểm (+0,05%) lên 1.635,26 điểm, vẫn giữ trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Cùng xu hướng, VN30-Index mở cửa tích cực với lực cầu mạnh tại nhóm ngân hàng và bán lẻ, có lúc tăng gần 12 điểm lên sát vùng 1.830 điểm.

Tuy nhiên, đến phiên chiều, áp lực bán từ khối ngoại tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VIC, VHM khiến VN30-Index thu hẹp đà tăng. Nhịp hồi phục cuối phiên nhờ lực đỡ từ VPB, CTG, MWG đã kéo chỉ số tăng nhẹ và đóng cửa tại 1.821,45 điểm. Cổ phiếu FPT đã giảm hơn 1,7% trong phiên, một phần nguyên nhân đến từ áp lực bán ròng mạnh hơn 560 tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài.

Khép lại phiên 23/9, VN30-Index tăng 1,85 điểm (+0,10%) lên 1.821,45 điểm với 15 mã tăng và 11 mã giảm. Thanh khoản giảm mạnh về còn hơn 13.336 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền. Giao dịch của các cổ phiếu thuộc rổ VN30 chiếm tới 57% tổng giá trị giao dịch toàn sàn HOSE.

Theo ông Lương Khải Vũ, chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), đồ thị kỹ thuật cho thấy VN30 đóng nến DOJI (giá đóng cửa và giá mở cửa xấp xỉ bằng nhau) với khối lượng giảm mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD histogram đều đang đi ngang tích lũy và chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.