(TBTCO) - Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cùng gia đình đồng chí Quách Thị Song Loan vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Sinh Thắng, sinh năm 1955, nguyên Trưởng phòng Phóng viên kinh tế, Thời báo Tài chính Việt Nam; chỗ ở hiện nay: 9/ngách 21, ngõ 151A, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội do lâm bệnh, đã từ trần vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2025 (tức ngày 23 tháng 8 năm Ất Tỵ); hưởng thọ 70 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức bắt đầu hồi 10 giờ 45, ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, 125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 17 tháng 10 năm 2025; hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Bà quả phụ: Quách Thị Song Loan, cùng các con kính báo!