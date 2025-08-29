Ngày 29/8: Giá cà phê và hồ tiều đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay (29/8) tiếp tục tăng giá rất mạnh. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 123.200 - 123.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng cao nhất trong 4 tháng qua lên mức 149.500 - 152.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 123.200 - 123.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng giá rất mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 123.200 - 123.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123.800 đồng/kg, tăng mạnh 1.500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123.700 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg; tỉnh Gia Lai tăng 1.500 đồng/kg, giao dịch ở mốc 123.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg ở mức giá 123.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5.069 USD/tấn, tăng 0,24% (12 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,98% (48 USD/tấn), xuống 4.830 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,37% (4,45 US cent/pound) so với hôm qua, xuống 389,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,04% (6,85 US cent/pound), xuống 378,45 US cent/pound.

Giữa tháng 8/2025, giá cà phê thế giới tăng mạnh do thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất leo thang và nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil. Đây là những yếu tố đang khiến thị trường cà phê toàn cầu trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Giá tiêu tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng qua

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 149.500 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.900 đồng/kg hiện ở mức 149.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.262 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam bình ổn. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn.

Theo dự báo từ các chuyên gia và Cục Xuất nhập khẩu, giá tiêu thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, được dự báo sẽ tăng mua mạnh trở lại. Hiện các nhà nhập khẩu Mỹ đang tích cực vận động để chính phủ nước này giảm thuế xuống 0% do họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiêu nhập khẩu./.