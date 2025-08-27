Ngày 27/8: Giá tiêu duy trì đà tăng, cà phê ở mức 121.500 - 122.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (27/8) duy trì đà tăng, giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg. Dự báo, trong thời gian tới giá tiêu sẽ vượt ngưỡng 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê nằm ở mức 121.500 - 122.000 đồng/kg, chấm dứt đà tăng so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm duy trì đà tăng so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 146.000 đồng/kg đến 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) ổn định ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 146.000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, giá tiêu trong nước đã tăng gần 10.000 đồng/kg. Sau giai đoạn giảm sâu ở quý trước, thị trường đang phục hồi rõ rệt từ đầu quý III.

Giá tiêu trong nước đang đứng trước khả năng lập mặt bằng mới, khi nhiều dự báo cho rằng mức 150.000 đồng/kg hoàn toàn có thể bị vượt qua trong thời gian tới. Nguyên nhân đến từ nguồn cung suy giảm, trong khi nhu cầu trong và ngoài nước vẫn ổn định và có xu hướng tăng.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.307 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok 10.155 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; tiêu trắng 8.950 USD/tấn.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên chấm dứt đà tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên chấm dứt đà tăng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.500 - 122.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ổn định, giao dịch ở mốc 121.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá ở mức giá 121.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay chấm dứt đà tăng được xem là diễn biến hợp lý sau khi thị trường đã có 1 tuần tăng liên tiếp. Việc giảm nhẹ giúp thị trường có nhịp điều chỉnh, cân bằng cung cầu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4.896 USD/tấn, tăng 0,62% (30 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,04% (2 USD/tấn), đạt 4.648 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,55% (9,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống 380 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,54% (9,6 US cent/pound), xuống 368,15 US cent/pound./.