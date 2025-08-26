Ngày 26/8: Giá bạc đồng loạt giảm

|Sáng 26/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,404USD/oune.
Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.265.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.233.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.271.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.231.000
|
1.265.000
|
1.233.000
|
1.271.000
|
|
1 kg
|
32.839.000
|
33.737.000
|
32.891.000
|
33.888.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.239.000
|
1.273.000
|
1.241.000
|
1.279.000
|
|
1 kg
|
33.045.000
|
33.949.000
|
33.087.000
|
34.100.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.487.000
|
1.533.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39.653.234
|
40.879.898
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:57:46 sáng 26/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,404USD/oune, giảm 0,492 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,85 USD/ounce.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.014.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.019 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 11.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:57:46 sáng 26/8/8/2025