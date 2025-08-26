Ngày 26/8: Giá bạc đồng loạt giảm

Sau chuỗi liên tục tăng, sáng nay cả giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm.

Sáng 26/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,404USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.265.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.233.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.271.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.231.000 1.265.000 1.233.000 1.271.000 1 kg 32.839.000 33.737.000 32.891.000 33.888.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.239.000 1.273.000 1.241.000 1.279.000 1 kg 33.045.000 33.949.000 33.087.000 34.100.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.487.000 1.533.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.653.234 40.879.898

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:57:46 sáng 26/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,404USD/oune, giảm 0,492 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,85 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.014.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.019 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 11.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:57:46 sáng 26/8/8/2025