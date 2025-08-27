Thuế tỉnh Nghệ An cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

(TBTCO) - Doanh nghiệp mong muốn, khi có vướng mắc, rất mong cán bộ thuế giải thích cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu. Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, cơ quan thuế sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Toàn bộ những phản ánh, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn cụ thể theo từng nhóm chính sách, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, mới đây Thuế tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi tọa đàm với đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã được lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Thuế tỉnh Nghệ An quán triệt, phân tích, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách thuế đang và sẽ được triển khai trong năm 2025.

3 nhóm vấn đề chính được Thuế tỉnh Nghệ An truyền tải tới cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gồm: các chính sách thuế mới, nổi bật có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; các chính sách thuế mang tính hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân; các quy định cụ thể liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, đất đai, lệ phí trước bạ, cũng như chính sách về hóa đơn, chứng từ và định danh tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, tọa đàm được tổ chức cũng nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật.

Ông Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An đề nghị cơ quan thuế cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc giảm tần suất kiểm tra không cần thiết; đẩy mạnh đối thoại, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An Trần Anh Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang An

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu thông tin về chính sách thuế cần phải được công khai, minh bạch và truyền tải đầy đủ đến doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thường xuyên thay đổi.

“Khi doanh nghiệp có vướng mắc, rất mong cán bộ thuế giải thích cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra, cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ kế toán của các doanh nghiệp để họ nắm vững và thực hiện đúng quy định” - ông Sơn đề xuất thêm.

"Thời gian tới, Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các lớp tập huấn, phân công cán bộ về tận các địa phương, phường, xã để hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế, giúp người nộp thuế thực hiện đúng quy định, giảm thiểu sai sót và áp lực trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước" - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, các ý kiến của doanh nghiệp và hộ kinh doanh khác cũng tập trung vào một số vấn đề nổi bật như: Việc áp dụng hóa đơn điện tử còn gây lúng túng, đặc biệt với các hộ kinh doanh nhỏ, người cao tuổi chưa quen công nghệ hoặc ở vùng sâu, vùng xa. Theo đó, đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng cường hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp; tổ chức các lớp tập huấn cụ thể cho từng nhóm đối tượng để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định, ngành Thuế luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Toàn bộ những phản ánh, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn cụ thể theo từng nhóm chính sách, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng. Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở, qua điện thoại và các kênh tư vấn, đặc biệt chú trọng đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng dễ gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách mới./.