Giá vàng hôm nay (26/8): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều tăng. Chênh lệch với thế giới lên mức kỷ lục.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:36:47 sáng 26/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.353,68 USD/oune, giảm 18,96 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,56% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,613 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.563 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược chiều với đà giảm của giá vàng thế giới, tại thời điểm 05:30 sáng 26/8, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 125,6 - 127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 125,1 - 127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 119,1 – 121,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn hiện ở mức 119,1 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 119,2 – 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá hơn 83% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 9. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại sau khi giảm mạnh ngay sau bài phát biểu của ông Powell.

Vàng là tài sản không sinh lợi tức thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Giới đầu tư hiện chờ dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần này để có thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới./.