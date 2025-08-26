Sáng sớm ngày 26/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.291 VND/USD USD, giảm 7 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,73%, hiện ở mức 98,43.

Đồng USD hôm nay tăng giá trở lại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.077 VND/USD - 26.550 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.090 - 26.480 VND/USD, giảm 40 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.090 VND 26.480 VND Vietinbank 25.965 VND 26.505 VND BIDV 26.120 VND 26.480 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 28.106 VND - 31.065 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.968 VND 31.548 VND Vietinbank 29.938 VND 31.648 VND BIDV 30.322 VND 31.566 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.17 VND 183.10 VND Vietinbank 174.42 VND 184.12 VND BIDV 175.19 VND 182.88 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 26/8/2025 giảm mạnh ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.510 - 26.580 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,43, tăng 0,73.

Đồng USD tăng giá trở lại so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi lao dốc mạnh vào tuần trước bởi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, vốn đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1634 USD, sau khi chạm đỉnh bốn tuần ở mức 1,1742 USD vào phiên thứ Sáu tuần trước.

So với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đồng USD đã suy yếu hơn 9% từ đầu năm đến nay. Trong rổ này, EUR là đồng tiền tăng mạnh nhất, với mức tăng hơn 12%.

Ông Samy Chaar, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Lombard Odier, dự báo đồng EUR có thể tiếp tục mạnh lên vùng 1,20 - 1,22 USD trong 6 đến 12 tháng tới./.