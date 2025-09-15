Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2025

(TBTCO) - Ngày 15/9/2025, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) chủ trì, phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để cơ quan quản lý kế toán, kiểm toán nắm bắt tình hình, nội dung, đề xuất của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, làm cơ sở hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về kế toán, kiểm toán, trong đó có kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, đây cũng là diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Theo Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng, đi cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tần suất và quy mô giao dịch ngày càng lớn, sự tiệm cận với chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế ngày càng rõ hơn.

Đây là cơ hội cho hoạt động, dịch vụ kiểm toán của Việt Nam. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán, trong đó đảm bảo sự tin cậy về số liệu kiểm toán, đảm bảo tính minh bạch trong hệ thống kinh tế của Việt Nam. Nội dung kiểm toán phải cung cấp những dữ liệu, cách nhìn, căn cứ chính xác để doanh nghiệp, nhà đầu tư tự tin tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tại Việt Nam.

"Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2025 là dịp quan trọng để cơ quan quản lý và doanh nghiệp kiểm toán cùng nhau nhìn lại chặng đường vừa qua, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng tương lai và thống nhất hành động vì sự phát triển chung", Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng chia sẻ.

Các chỉ tiêu tiếp tục duy trì sự ổn định

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 - 2026 của kiểm toán độc lập, ông Nghiêm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý, giám sát kiểm toán, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cho biết, trong năm 2024, hoạt động của các công ty kiểm toán đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển khá ổn định cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng, chất lượng dịch vụ.

Hoạt động của ngành Kiểm toán tiếp tục duy trì sự ổn định. Trong đó, số lượng khách hàng ở hầu hết các loại hình đều tăng trưởng; doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính và quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục đóng vai trò trụ cột; nhân lực chuyên môn cho ngành Kiểm toán trong năm 2024 tăng trưởng tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Số lượng kiểm toán viên hành nghề tiếp tục giữ ở mức ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Đội ngũ ngày càng trẻ, có năng lực chuyên môn tốt, nhiều người được đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trong năm 2024, Bộ Tài chính đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các công ty kiểm toán. Kết quả cho thấy, nhìn chung, các công ty tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp, song cũng còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tính đến tháng 8/2025, cả nước có 227 doanh nghiệp kiểm toán, trong đó có 5 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch kiểm toán mới thành lập trong 8 tháng đầu năm 2025.

Ông Hùng đánh giá, trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, nhưng những doanh nghiệp kiểm toán có bề dày kinh nghiệm hoạt động trên thị trường và có uy tín vẫn duy trì được số lượng khách hàng, doanh thu không giảm và luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành Kiểm toán.

Nhìn chung, hoạt động kiểm toán độc lập ngày càng khẳng định được vị trí trong nền kinh tế, được các doanh nghiệp, tổ chức và xã hội thừa nhận, góp phần quan trọng trong việc làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển thị trường vốn.

Thông qua các hoạt động dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính, kế toán, các doanh nghiệp kiểm toán đã góp phần thực hiện công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, ngăn ngừa lãng phí, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và điều hành kinh tế - tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán nhận định, trong giai đoạn tới, ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, đồng thời cũng đối diện với những thách thức mới, như yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, kỳ vọng ngày càng cao về tính minh bạch, liêm chính trong hoạt động tài chính - kế toán...

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 tổng giám đốc, giám đốc công ty kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính đề nghị các công ty kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, tuân thủ chặt chẽ chuẩn mực nghề nghiệp, củng cố hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ, xây dựng uy tín bằng tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.

Các công ty kiểm toán cần tiếp tục phát triển nguồn nhân lực kiểm toán chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và đạo đức nghề nghiệp, hình thành đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, cần chủ động tiếp cận và áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain vào hoạt động kiểm toán để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy; tiếp tục cập nhật, áp dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế; tăng cường hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp và công ty kiểm toán quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao vị thế của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra tọa đàm, giải đáp vướng mắc của các công ty kiểm toán. Ảnh: Đức Minh