Sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 85/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đầu tư công

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc sửa đổi Nghị định số 85/2025/NĐ-CP là vấn đề rất cấp bách, cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo và các quy trình để ban hành nghị định.

Sáng 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trần Mạnh

Khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai đầu tư công hiệu quả

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, việc sửa đổi Nghị định số 85/2025/NĐ-CP phải phù hợp với cơ cấu bộ máy hành chính mới; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những nội dung chưa được quy định trong Luật Đầu tư công hoặc đã được quy định nhưng chưa được phân cấp cụ thể.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc sửa đổi Nghị định số 85/2025/NĐ-CP là vấn đề rất cấp bách, phải rất khẩn trương, trong tuần này phải hoàn thiện dự thảo và các quy trình để ban hành nghị định; qua đó, tạo cơ sở pháp lý phù hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai đầu tư công hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP nhằm quy định đầy đủ các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công (Luật số 90/2025/QH15); bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, đặc biệt là Hiến pháp sửa đổi và các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm trình tự, thủ tục nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quản lý và thực hiện kế hoạch đầu tư công…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung có 3 Điều, bao gồm: Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP; Điều 2 quy định chuyển tiếp; Điều 3 về hiệu lực thi hành.

Về nội dung chính của dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cho biết, về lập, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình xây dựng, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, trong đó quy định vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, quy định phương thức giao kế hoạch đầu tư công trung hạn mới so với quy định hiện hành.

Về lập, phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước, dự thảo quy định cụ thể vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, hoàn thiện quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Về nội dung bổ sung, dự thảo Nghị định bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân; hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…

Đồng thời, dự thảo Nghị định đề xuất bãi bỏ quy định về cấp huyện để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện một số bộ, ngành, địa phương, đại diện Bộ Tài chính đã giải trình và khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, đồng thời trao đổi thêm một số nội dung đại diện các bộ, ngành, địa phương quan tâm.

Theo Bộ Tài chính, cấp xã hiện nay có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt, quản lý kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp mình và được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C (tổng mức đầu tư cao nhất có thể lên tới 4.600 tỷ đồng). Đồng thời theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, cấp xã cũng có thẩm quyền thực hiện các dự án trước đây do cấp huyện phê duyệt và triển khai nhưng chưa hoàn thành (trong trường hợp được cấp tỉnh phân cấp).

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đề xuất nội dung liên quan đến phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ cho các bộ, ngành.

Hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ trong ngày 16/9

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nêu rõ, về phân cấp, trước đây, chính quyền cấp xã chỉ quản lý hành chính; hiện nay, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã vừa thực hiện công tác quản lý hành chính, vừa quản lý kinh tế, trong đó có nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư công (nhóm B, nhóm C).

Do vậy, cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định cần nghiên cứu cặn kẽ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực tiễn tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ nhân sự cấp xã để thiết kế các quy định vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đầu tư vừa phù hợp với thực tiễn của chính quyền cơ sở để hoạt động đầu tư công ở cấp xã thông suốt, hiệu quả.

Phó Thủ tướng gợi mở, trong dự thảo Nghị định, nên thiết kế quy định trong trường hợp năng lực của UBND cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, thì Chủ tịch UBND cấp xã đề xuất Sở chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định dự án để Chủ tịch UBND xã quyết định.

Về quy định liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tán thành ý kiến của các bộ, ngành đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh quy định cho chặt chẽ, theo hướng: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức vốn, danh mục và mức vốn cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương. Bộ Tài chính "chỉ thông báo một lần" về đầu tư trong dự toán ngân sách, cùng với dự toán ngân sách và làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Về điều chỉnh dự án đầu tư: các bộ, ngành, địa phương phân bổ đến chủ đầu tư và được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc thì báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do, bảo đảm minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp có thu, thì giao cho đơn vị sự nghiệp quyết định. Còn nếu là nguồn vốn của ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị sự nghiệp, thì cơ quan nhà nước phải quản lý.

Việc sửa đổi Nghị định số 85/2025/NĐ-CP cần phù hợp với thực tiễn của chính quyền cơ sở để hoạt động đầu tư công ở cấp xã thông suốt, hiệu quả. Ảnh: Đức Thanh

Đối với dự án đầu tư công đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì giao cho 2 địa phương thống nhất quyết định, nếu không thống nhất được thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về chi thường xuyên có tính chất đầu tư (khoản đầu tư khác) thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định hướng dẫn.

Với các dự án của cấp này giao cho cấp khác thực hiện, ví dụ dự án của trung ương giao cho tỉnh thực hiện, thì tỉnh đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư. Cấp nào quản lý vốn, vốn của cấp nào thì cấp đó làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện đầu tư. Cơ quan Trung ương chỉ chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến đối với các quy định về các dự án điện hạt nhân, công nghệ thông tin; dự án đầu tư công từ nguồn vốn ODA; dự án đầu tư công về khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, phối hợp với các cơ quan liên quan trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ trong ngày 16/9./.