Thị trường địa ốc vào sóng kích cầu

(TBTCO) - Các chủ đầu tư đang tung đòn bẩy tổng lực với nhiều chính sách ưu đãi để hút khách, kích hoạt một cuộc đua sôi động và hấp dẫn trên thị trường bất động sản.

Chủ đầu tư tung đòn bẩy tổng lực để hút khách

Thông tin 15 tòa nhà cao tầng thuộc The Metropolitan (thuộc Vinhomes Ocean Park 1) đã đạt tỷ lệ thanh khoản 99% sau 24 tháng, theo công bố của chủ đầu tư hồi tháng 8/2025, thu hút sự chú ý đặc biệt của các thành viên thị trường. Ngoài yếu tố vị trí nổi bật, tiện ích và môi trường sống đẳng cấp, thì chính sách tài chính tối ưu của chủ đầu tư Vinhomes cũng tạo ra lực hấp dẫn mạnh đối với khách hàng và nhà đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư và khách hàng có thể tiếp cận căn hộ với số vốn chỉ từ 30% và được vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 24 - 48 tháng, tùy theo nhu cầu vay vốn. Đi kèm với đó là các gói quà tặng với ưu đãi tương đương 4% giá trị căn hộ. Khách hàng thanh toán sớm từng đợt còn nhận thêm chiết khấu tương đương 4,5% giá trị căn hộ.

Khách hàng tìm hiểu dự án Northern Square (thuộc đại đô thị Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: DŨNG MINH

Vinhomes không phải chủ đầu tư duy nhất quyết định "chơi lớn" vào thời điểm hiện tại. Gần đây, lãi suất huy động và cho vay liên tục được điều chỉnh giảm, tiền được bơm mạnh ra thị trường giúp các doanh nghiệp có dư địa mở rộng nhiều chương trình ưu đãi với khách hàng để bán được sản phẩm, tạo thanh khoản và gia tăng nguồn thu.

Đơn cử, Sunshine Group đang có chương trình ưu đãi "khủng" cho dự án Noble Palace Tây Thăng Long (Hà Nội) với quà tặng trị giá 280 triệu đồng khi ký hợp đồng mua nhà, chiết khấu 2% khi thanh toán theo tiến độ và chiết khấu lên đến 10%/năm cho khách hàng thanh toán sớm.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí 24 tháng phí quản lý vận hành, hưởng chính sách vay vốn linh hoạt tới 70% giá trị sản phẩm cùng lãi suất 0% trong 18 tháng đầu. Đặc biệt, chủ đầu tư ưu tiên chiết khấu 1% cho khách hàng có hộ khẩu tại Đan Phượng (cũ) và chiết khấu 1,5% cho khách hàng từng mua sản phẩm của Sunshine Group.

Tại Hưng Yên, chính sách ưu đãi mua nhà tại phân khu Northern Square thuộc dự án Masterise Trinity Square của Masterise Homes cũng rất hấp dẫn. Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán sớm để nhận chiết khấu 13%, thanh toán theo tiến độ được chiết khấu 6% với lịch trình đóng 10% mỗi quý cho đến quý I/2027, cùng với các ưu đãi hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% sau bàn giao và miễn phí dịch vụ quản lý 12 tháng. Bên cạnh đó, Masterise cũng đồng thời thực hiện chương trình khách hàng chỉ phải thanh toán 30% cho tới khi nhận nhà.

Tại Phổ Yên (Thái Nguyên), chủ đầu tư Bắc Thăng Long - Thành Đồng công bố chương trình ưu đãi cho dự án City Rise cho phép khách mua đất nền liền kề được tặng đến 8 chỉ vàng, mua đất nền biệt thự được tặng đến 14 chỉ vàng và mua sản phẩm bizhome hoàn thiện được tặng đến 2 cây vàng. Chính sách áp dụng theo từng dòng sản phẩm và thời gian triển khai do doanh nghiệp công bố. Đại diện Công ty Bắc Thăng Long - Thành Đồng cho biết, mục tiêu của chương trình là hỗ trợ chi phí đầu vào cho người mua trong giai đoạn thị trường tăng tốc cuối năm.

Lực đẩy để giao dịch tăng trở lại

Anh Minh Việt, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội cho hay, với các chương trình ưu đãi miễn lãi suất tới 24 tháng, tỷ lệ cho vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ cần vào cọc khoảng 500 triệu đồng (tương ứng 30% giá trị sản phẩm). Số tiền này là một khoản đầu tư khá hợp lý xét trên góc độ tận dụng đòn bẩy tài chính. Trong vòng 2 năm, chỉ cần giá nhà tăng tối thiểu 10 - 15%, nếu bán trao tay, người mua hoàn toàn có thể thu được một khoản tiền lãi tương đối ổn với một nhà đầu tư dạng “bán chuyên”.

“Kể cả tiếp tục giữ tới khi được bàn giao nhà và bắt đầu phải trả gốc, trả lãi, thì khách hàng cũng không quá áp lực, vì có thể cho thuê nhà và lấy tiền thuê bù vào tiền lãi trả hàng tháng”, anh Minh Việt chia sẻ kinh nghiệm.

Quan sát diễn biến thị trường, ông Vũ Kim Giang, Chủ tịch SGO Land đánh giá, trong giai đoạn này, nhiều chủ đầu tư khi mở bán đã điều chỉnh mức giá về sát giá trị thực hơn. Để tăng sức cạnh tranh, nhiều dự án mở bán trước đó cũng điều chỉnh chính sách bán hàng, có thêm nhiều đợt chiết khấu, khuyến mãi lớn để kích hoạt dòng chảy thị trường. Đây là thời điểm tốt nhất để tìm mua được sản phẩm phù hợp nhất.

Giá bất động sản tăng “nóng”, nhà đầu tư nhân đôi lợi nhuận Theo VARS IRE, với căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 600 - 900 triệu đồng ban đầu. Nếu giá tăng 15 - 20% sau 1 - 2 năm trong giai đoạn miễn lãi, ân hạn nợ gốc, khoản chênh 450 - 600 triệu đồng gần như thành lợi nhuận ròng. Như vậy, tỷ suất sinh lời trên vốn có thể đạt 50 - 70%, mức lợi nhuận khó kênh đầu tư nào sánh kịp. Thậm chí, trong một năm qua, giá bất động sản tăng “nóng”, một số nhà đầu tư còn lãi gấp đôi số vốn ngay trong thời gian ân hạn, trước khi nhận bàn giao nhà. Ngoài ra, một số nhà đầu tư lựa chọn không sử dụng ưu đãi mà thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng (mức tối đa với sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai) để được hưởng chiết khấu sâu. Sau đó, bán lại với mức giá chênh lệch so với hình thức vay mua.

"Lãi suất vay mua nhà ở mức thấp, thêm vào đó, các chủ đầu tư đều đưa ra những chính sách, gói ưu đãi mua nhà thiết thực, mang lại cơ hội cho cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực. Yếu tố quan trọng còn lại là khả năng chi trả của từng cá nhân", ông Giang phân tích. Theo ông, các doanh nghiệp sẽ tính toán để đưa ra lộ trình thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng của khách hàng.

Kết quả khảo sát với các nhà đầu tư do Batdongsan.com.vn công bố gần đây cho thấy, có tới 39% nhà đầu tư tham gia khảo sát trả lời rằng, họ dự định nắm giữ bất động sản trong vòng 1 - 3 năm; 27% nhà đầu tư tham gia khảo sát lựa chọn nắm giữ bất động sản trong 5 - 10 năm. Số lượng nhà đầu tư lựa chọn mốc 3 - 5 năm chiếm 22% và chỉ có 12% nhà đầu tư quyết định giữ bất động sản dưới 1 năm.

Theo phân tích của ông Lê Bảo Long - Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn, những con số trên cho thấy, tâm lý của nhà đầu tư đã dần chuyển hướng, cụ thể là giảm bớt xu hướng “lướt sóng”, tăng đầu tư dài hạn nhằm tận dụng tốt hơn các chương trình ưu đãi tín dụng.

Cách đây 2 năm, với mặt bằng lãi suất tương đối cao, chương trình tín dụng ưu đãi ít ỏi, khảo sát của chính Batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, hơn 80% nhà đầu tư chỉ giữ bất động sản dưới 1 năm. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ này giảm rất mạnh, chỉ còn 12%, cho thấy tác động của việc giảm lãi suất và các ngân hàng đẩy mạnh chương trình ưu đãi tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đang có những tín hiệu khởi sắc.

Ở một góc nhìn khác, bà Lương Giang - Tổng giám đốc MS Real, đơn vị phát triển kinh doanh dự án Kepler Land Mỗ Lao cho rằng, một yếu tố rất quan trọng giúp các dự án bất động sản đang mở bán và sắp ra hàng thu hút sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt về pháp lý, nên người mua nhà có thể yên tâm hơn khi quyết định "xuống tiền" vào thời điểm này.

Ủng hộ các chương trình “miễn lãi - ân hạn gốc” có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng giao dịch trên thị trường, tuy nhiên, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) vẫn đưa ra cảnh báo, cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn với các chương trình này. Bởi lẽ, ngoài hỗ trợ người ở thực, các chương trình ưu đãi như vậy cũng sẽ mang lại cơ hội lớn cho nhà đầu tư và nhà đầu cơ, từ đó có thể dẫn tới tình trạng người người, nhà nhà tận dụng chính sách ưu đãi để mua bất động sản và tiếp tục "găm hàng" để chờ giá lên, kéo theo hệ quả tiêu cực cho sự phát triển bền vững của thị trường.