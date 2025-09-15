Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu: Giàu tiềm năng khai thác thế mạnh du lịch

(TBTCO) - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ hướng ra Biển Đông, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch chất lượng cao. Việc sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025, mở ra cơ hội để khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát triển du lịch, đón du khách trong nước và quốc tế.

Tạo sức hút cho vùng du lịch mới

Trong nhiều năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế, cách trung tâm

TP. Hồ Chí Minh chỉ khoảng 100 km với lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, tâm linh và thể thao biển.

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng hiện đại và chiến lược phát triển đồng bộ, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, đồng hành cùng mục tiêu “xanh - sạch - đẹp”.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) có nhiều lợi thế phát triển dịch vụ kinh tế biến. Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2021 - 2024, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với tổng lượng khách đạt khoảng 64 triệu lượt, bình quân tăng 11,34%/năm. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 71.000 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm.

Hệ sinh thái du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đa dạng đã hình thành dọc tuyến biển Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Côn Đảo. Các loại hình nổi bật bao gồm nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE, sinh thái, văn hóa - lịch sử, nông nghiệp, vui chơi giải trí và điều dưỡng sức khỏe. Trong đó Hồ Tràm được xem đầu tàu, cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút hơn 10,62 triệu lượt khách, tăng hơn 29%, tổng doanh thu đạt gần 11.000 tỷ đồng, hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này đạt được nhờ các chiến lược hiệu quả như tổ chức liên hoan diều, các sự kiện văn hóa, giải trí lớn trong dịp lễ 30/4 và hoạt động thu hút khách quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Six Sences Côn Đảo cho rằng, điểm du lịch Côn Đảo sau khi trở thành đặc khu của TP. Hồ Chí Minh có thêm cơ hội phát triển, khi hạ tầng được đầu tư, việc di chuyển ra Côn Đảo sẽ thuận tiện hơn, góp phần giảm chi phí vận chuyển còn khá cao, hỗ trợ hoạt động hậu cần và chuỗi cung ứng tại chỗ, thuận lợi cho thu hút khách trong nước và quốc tế.

“Nhờ hệ sinh thái, rừng nguyên sinh, bãi biển cùng các chương trình bảo tồn rùa biển, Côn Đảo có thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm tới mô hình nghỉ dưỡng gắn với hội họp và gìn giữ môi trường, vừa làm việc vừa nghỉ ngơi trong không gian Vườn quốc gia", bà Tâm bật mí.

Điểm đến du lịch biển của khách quốc tế Sau sáp nhập, với sự kết nối thuận lợi qua sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc và tuyến đường ven biển, Bà Rịa - Vũng Tàu nay là TP. Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội lớn để phát triển các sản phẩm du lịch đường biển liên vùng để định vị là điểm trung chuyển hoặc điểm dừng đầu tiên trên hành trình của các siêu du thuyền quốc tế.

Đồng thời, Hồ Tràm, Vũng Tàu cũng sẽ sôi động, khi thu hút được lực lượng lao động dồi dào tại các khu công nghiệp là nguồn khách trọng tâm cho phân khúc tour ngắn ngày, nghỉ dưỡng cuối tuần, đại diện công ty nhận định. Riêng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Hồ Tràm quen thuộc sẽ được gia tăng trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng resort với tham quan đồng cừu Suối Nghệ, cầu Hamptons Pier, suối nước nóng Bình Châu và các điểm tâm linh đặc trưng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Vietluxtour... đều tỏ ra hứng khởi với viễn cảnh mở rộng sản phẩm, đặc biệt là khả năng thiết kế các tour kết nối TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu theo chủ đề cuối tuần như: “City break - Biển & Thiền”, nhắm vào đối tượng du khách trẻ, gia đình trung lưu và du khách quốc tế muốn trải nghiệm nhiều trong thời gian ngắn.

Phát huy thế mạnh vốn có khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong bối cảnh hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện với nhiều công trình quan trọng như cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu, đường Vành đai 4, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành..., khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh đang có nhiều cơ hội để bứt phá thu hút phát triển đầu tư và du lịch.

Theo ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo ra sức bật vùng trong phát triển du lịch. Vì vậy, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh mục tiêu 2025 và giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, tăng 30 - 40% lượng khách quốc tế, 15 - 20% khách nội địa; tăng gấp đôi doanh thu từ các dòng sản phẩm du lịch biển, công nghiệp, tàu biển. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và xanh trong toàn bộ quy trình quản lý và vận hành ngành du lịch.

Theo các chuyên gia kinh tế du lịch, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh từ trước đến nay là địa điểm giàu tiềm năng trở thành một trong những điểm đến du lịch biển đảo, giải trí, thể thao chất lượng cao trong mạng lưới điểm đến quốc tế của Việt Nam; tạo tiền đề để duy trì thương hiệu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh với vai trò là đầu mối du lịch biển phía Nam.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cần được đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, thu hút đầu tư du lịch. Nâng cao năng lực cán bộ, tạo điều kiện cho việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư du lịch. Giới thiệu về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ cho các nhà đầu tư quốc tế có uy tín trong lĩnh vực du lịch. Hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ tại các hội chợ du lịch quốc tế, tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm...

Sự phong phú về sản phẩm giúp thị trường du lịch khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng. Nguồn khách chủ lực đến từ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và miền Bắc. Khách quốc tế đa dạng, với tỷ lệ cao nhất là du khách từ Hàn Quốc, Ấn Độ, tiếp đó là Trung Quốc, châu Âu, Australia, Nga, Mỹ và Canada.