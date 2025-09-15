Hoa tiêu hàng hải miền Bắc chung tay cùng bà con Mường Típ khắc phục hậu quả bão lũ

(TBTCO) - Tại chương trình "Chung tay cùng bà con vùng lũ Mường Típ" mới được tổ chức, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc đã trao tặng 170 triệu đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai cơn bão liên tiếp tại xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trong đó, 150 triệu đồng được dành trực tiếp để hỗ trợ cho 120 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 10 triệu đồng được trao cho UBND xã Mường Típ và 10 triệu đồng cho lực lượng Công an xã nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, sau khi bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương tại Nghệ An, đơn vị đã chủ động đóng góp kinh phí thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tuy nhiên, tập thể cán bộ, hoa tiêu, thuyền viên trong công ty vẫn tiếp tục quyên góp, ủng hộ thêm để trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ bà con vùng lũ.

Những phần quà tuy không lớn, nhưng là tấm lòng và tình cảm của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành hoa tiêu hàng hải. Chúng tôi mong rằng sự sẻ chia này sẽ phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, đồng hành trong chuyến thiện nguyện còn có bà Nguyễn Thị Huyên - Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025. Chị Huyên đã trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề, đồng thời gửi tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ bà con trong sinh hoạt hàng ngày.

Chị Huyên xúc động chia sẻ: "Ở những vùng cao xa xôi như thế này, cuộc sống người dân vốn đã khó khăn. Nay lại thêm thiên tai, lũ lụt, mọi thứ càng thêm kiệt quệ. Tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn nếu được lan tỏa rộng rãi".

Trước khi trở thành Mrs Supranational 2025, Nguyễn Thị Huyên từng đạt Á hậu 1 tại Mrs Grand Vietnam 2025. Xuyên suốt các cuộc thi sắc đẹp, chị đã luôn thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam yêu văn hoá, hoà đồng và nhân ái.

Không chỉ gây ấn tượng ở cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Thị Huyên còn mang vẻ đẹp của người phụ nữ tri thức khi sở hữu nhiều tấm bằng giá trị như Tiến sĩ côn trùng học, Thạc sĩ nông học tại Đài Loan, Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Bảo vệ thực vật.