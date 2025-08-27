Ngày 27/8: Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (27/8) giảm khoảng 1%, sau khi bật tăng gần 2% ở phiên trước đó, khi giới đầu tư đánh giá lại diễn biến chiến sự Ukraine và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,73 USD/thùng, giảm 1,56%; giá dầu WTI ở mốc 63,69 USD/thùng, giảm 1,71%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm khoảng 1%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,73 USD/thùng, giảm 1,56% (tương đương giảm 1,07 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,69 USD/thùng, giảm 1,71% (tương đương giảm 1,11 USD/thùng).

Đợt tăng giá hôm qua chủ yếu được thúc đẩy bởi rủi ro nguồn cung, sau khi Ukraine liên tiếp tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm đáp trả bước tiến của Nga trên chiến trường và các đợt oanh kích cơ sở khí đốt, điện của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động lọc, xuất khẩu dầu của Moscow, dẫn đến tình trạng thiếu xăng cục bộ ở một số khu vực Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nếu không đạt tiến triển nào trong đàm phán hòa bình trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng giới chức Mỹ và Nga đã thảo luận một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán hòa bình trong tháng này.

“Với quá nhiều bất định do xung đột Ukraine và cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư sẽ vẫn thận trọng, không nghiêng hẳn về bất kỳ hướng nào trong dài hạn”, ông Tamas Varga, chuyên gia tại PVM Oil Associates, nhận định.

Trong trung hạn, giá dầu Brent có thể sẽ dao động trong biên độ 65 - 74 USD/thùng, ông Varga dự báo thêm./.