Ngày 24/8: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ khi thị trường phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần giảm giá liên tiếp. Trong nước, giá bình ổn sau phiên điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Ngày 24/08/2025, giá dầu Brent ở mốc 67,79 USD/thùng. Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/08/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,79 USD/thùng, tăng 0,09% (tương đương tăng 0,06 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,77 USD/thùng, tăng 0,22% (tương đương tăng 0,14 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần khi thị trường phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ.

“Vẫn còn nhiều bất định xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường kỳ vọng”, ông Phil Flynn - chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Theo Reuters, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ là các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan của Mỹ đã giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7.

Ngoài ra, một trong những yếu tố tác động lên thị trường dầu mỏ là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, từ đó hỗ trợ giá.

Như vậy, giá dầu tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm giá liên tiếp.

Thị trường trong nước

Sáng nay vẫn giữ nguyên mốc giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Cụ thể, trong kỳ điều hành ngày 21/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.464 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 208 đồng/lít, giá bán ra là 20.092 đồng/lít.

Chiều ngược lại, Liên Bộ điều chỉnh giảm giá dầu. Giá dầu diesel 0.05S giảm 172 đồng/lít, xuống còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, xuống còn 17.814 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg, xuống còn 15.116 đồng/kg./.