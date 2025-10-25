Tiếp tục lỗ nặng trong quý III/2025, số phận dự án Investco Green City tiếp tục bỏ ngỏ

(TBTCO) - CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco, mã ING - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 khi ghi nhận tiếp tục lỗ nặng, qua đó âm nặng vốn chủ sở hữu.

Investco liên tục báo lỗ trong nhiều quý vừa qua

Trong kỳ, Investco ghi nhận trắng doanh thu và cung cấp dịch vụ, chí phí hoạt động, đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, kéo theo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh lên tới hơn 78 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ quý III/2024 chỉ lỗ nhẹ ở mức 1,8 tỷ đồng, kéo theo lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 231,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ chỉ ở mức gần 4,8 tỷ đồng.

Đồng thời, khoản lỗ kỷ lục này của Investco vượt xa so với dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 khi doanh nghiệp đặt mục tiêu lỗ sau thuế chỉ 55 tỷ đồng.

Việc thua lỗ của Investco theo lý giải vẫn là nguyên nhân cũ khi dự án Investco Green City đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, chưa đủ điều kiện mở bán, dẫn đến không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Tài sản tại ngày 30/9 của Investco khoảng 2.739 tỷ đồng, trong đó chi phí dở dang dài hạn tại dự án Investco Green City chiếm 2.701,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của Investco là hơn 3.028 tỷ đồng, chủ yếu là khoản nợ dài hạn vay của Him Lam.

Trong năm 2024, Investco đã phát sinh khoản nợ 2.509 tỷ đồng từ CTCP Him Lam. Với dòng tiền này, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ dư nợ 2.295 tỷ đồng tại các đối tác gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Bảo Tâm (595 tỷ đồng), CTCP Hạ tầng Bảo Tín (850 tỷ đồng) và CTCP Đô thị Sinh thái Phú An (850 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính kỳ này là dự án lại phát sinh hơn 3,3 tỷ đồng chi phí san lấp nền. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc tái khởi động dự án, nhưng điều này cũng có thể đánh dấu động thái mới tại dự án hoang hoá suốt nhiều năm ở khu Nam Sài Gòn này.

Được biết, hồi tháng 7/2025, Thanh tra Chính phủ vừa công bố danh sách 898 dự án và công trình thuộc diện thanh tra trong thời gian tới. Trong số đó, tại TP.HCM, có 20 dự án nằm trong diện Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra và một trong số đó là dự án khu dân cư Investco Green City, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco - ING) làm chủ đầu tư.

Dự án này có diện tích 12,5ha với tổng mức đầu tư được công bố là 8.585 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Investco Green City

Dự án Investco Green City – thuộc khu chức năng số 7 trong khu đô thị mới Nam TP.HCM – được Ban Quản lý khu Nam chấp thuận đầu tư từ tháng 7/2005.

Sau đó, vào tháng 4/2006, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi hơn 125.000m² đất để Công ty Investco tổ chức giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng khu dân cư.

Tháng 4/2011, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu dân cư này được phê duyệt. Đến tháng 9/2019, Ban Bồi thường GPMB xác nhận công ty đã hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Tháng 6/2020, Investco nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư. Theo hồ sơ, dự án có tổng mức đầu tư là 8.585 tỷ đồng, trong đó có hơn 900 tỷ đồng là chi phí lãi vay và gần 2.000 tỷ đồng cho tiền sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng.

Vào tháng 3/2021, Investco lên kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Xây lắp 6. Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10 lần này được kỳ vọng sẽ thành công, giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản…

Bên cạnh đó, một số cổ đông như ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Investco cam kết sẽ hỗ trợ vốn theo nhu cầu của Investco để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, thanh toán công nợ dưới hình thức cho vay hoặc hợp tác.

Trong tháng 3/2021, Investco đã huy động được nguồn vốn lớn nhằm thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác với 8 doanh nghiệp, huy động được 7.770 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án Khu dân cư Investco Green City sau đó gặp vướng mắc pháp lý và không đảm bảo tiến độ đề ra. Investco đã tiến hành đàm phán dừng thỏa thuận hợp tác đầu tư, hoàn trả cho các đối tác 5.475 tỷ đồng, cùng với đó là số tiền lãi 1.509 tỷ đồng. Phương án phát hành 180 triệu cổ phiếu cũng bị bỏ ngỏ.

Tới cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Investco trình cổ đông thông qua phương án phát hành 240 triệu cổ phiếu, rồi lại quyết định dừng triển khai tại cuộc họp bất thường ngày 22/10/2024.

Đồng thời, Investco lấy ý kiến về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu ING trên UPCoM (cổ phiếu ING giao dịch trên UPCoM gần 2 năm trước, sau quãng thời gian tới hơn 10 năm lấn cấn với kế hoạch niêm yết trên HOSE).