Ngày 25/8: Giá dầu thế giới có xu hướng tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (25/8) có xu hướng tăng nhẹ do dự trữ dầu thô ở Mỹ bất ngờ sụt giảm và thị trường vẫn còn nhiều bất ổn xoay quanh triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,79 USD/thùng, tăng 0,09%; giá dầu WTI ở mốc 63,77 USD/thùng, tăng 0,22%.

Giá dầu hôm nay được dự báo sẽ dao động trong biên độ hẹp. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,79 USD/thùng, tăng 0,09% (tương đương tăng 0,06 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,77 USD/thùng, tăng 0,22% (tương đương tăng 0,14 USD/thùng).

Sau 3 tuần liên tục đi xuống, thị trường dầu thô thế giới đã tăng mạnh trở lại khi dầu Brent và WTI thêm lần lượt 2,9% và 1,4%. Theo Bloomberg, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Nga, nhưng với điều kiện hiệu quả về mặt tài chính. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với dầu Nga.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15-8, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX nhận định rằng lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng bắt đầu bàn thảo các phương án quân sự hỗ trợ Ukraine. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục tạo áp lực lớn lên thị trường năng lượng./.