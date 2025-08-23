Ngày 23/8: Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay khi thông tin tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine bị đình trệ. Trong nước, các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Ngày 23/8, giá dầu Brent ở mốc 67,78 USD/thùng. Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 4h30 ngày 23/08/2025 (theo giờ Việt Nam), ghi nhận trên Oilprice, giá dầu Brent ở mốc 67,78 USD/thùng, tăng 0,1% (tương đương tăng 0,07 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,66 USD/thùng, tăng 0,24% (tương đương tăng 0,15 USD/thùng).

“Mọi người đang chờ đợi bước đi tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong những ngày tới, dường như sẽ không có gì xảy ra”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS nhận định.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ xem liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có hợp tác để chấm dứt xung đột hay không.

“Vẫn còn sự không chắc chắn xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường mong đợi”, ông Phil Flynn - chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Các nhà phân tích của ING cho rằng, khả năng ngừng bắn càng thấp, thì nguy cơ Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga càng cao.

Giá dầu thô cũng được hỗ trợ khi tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn so với dự báo của các nhà phân tích.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7, theo Baker Hughes.

Tại châu Âu, dữ liệu cho thấy kinh tế Đức giảm 0,3% trong quý II-2025, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu.

Thị trường cũng đang chú ý đến hội nghị Jackson Hole để đánh giá quyết định lãi suất của Mỹ trong tháng tới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thừa nhận rủi ro với thị trường lao động và lạm phát cao, song chưa cam kết cắt giảm.

Lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kích cầu tiêu thụ dầu, qua đó có khả năng đẩy giá dầu lên cao.

Giá xăng dầu trong nước

Sáng 23/8, các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.464 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 208 đồng/lít, giá bán ra là 20.092 đồng/lít.

Chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 172 đồng/lít, xuống còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, xuống còn 17.814 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg, xuống còn 15.116 đồng/kg./.