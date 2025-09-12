Thêm 9 cổ phiếu vào diện không được cấp margin trên HOSE

(TBTCO) - HOSE đã cập nhật danh sách thêm 9 cổ phiếu không được cấp margin, trong đó có các mã như VMD, GIL và một số cổ phiếu khác có lợi nhuận sau thuế âm hoặc chậm công bố báo cáo tài chính. Tính đến nay, tổng số cổ phiếu không được cấp margin trên HOSE đã lên tới 76 mã.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tiến hành bổ sung thêm một số mã cổ phiếu không đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ (margin).

Cụ thể, HOSE đã đưa cổ phiếu VMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và GIL của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào danh sách các cổ phiếu không được cấp margin, hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/9.

Ảnh minh hoạ.

Lý do đối với cổ phiếu VMD là công ty này đã chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá 5 ngày làm việc so với hạn chót công bố thông tin. Còn đối với cổ phiếu GIL, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025 là số âm.

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, HOSE cũng đã đưa thêm 7 mã cổ phiếu vào danh sách không được cấp margin, bao gồm SMA, TNH, C32, HAP, VPH và VTO. Tính đến ngày 10/9, tổng số cổ phiếu không được cấp margin trên HOSE đã tăng lên 76 mã.

Về phía HNX, từ ngày 3/9, Sở này cũng đã công bố bổ sung thêm 8 cổ phiếu vào danh sách không được cấp margin. Các cổ phiếu này chủ yếu bị loại do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025 là số âm. Các mã bị bổ sung gồm có Công ty CP One Capital Hospitality (OCH), Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (ICG), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (BNA), Công ty CP Sara Việt Nam (SRA), Công ty CP Xây dựng Điện VNECO3 (VE3), Công ty CP G-Automobile (GMA), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), và Công ty CP SCI E&C (SCI).

Ngoài lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên 2025 là số âm, một số mã còn bị đưa vào danh sách không cấp margin do các lý do khác, như OCH thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo, FID thuộc diện cảnh báo và hạn chế giao dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 8, HNX cũng đã đưa 7 mã cổ phiếu khác vào danh sách không được cấp margin, gồm THT, SMT, VIG, HEV, SSM, PGN và KDM, với nguyên nhân tương tự liên quan đến lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm trên báo cáo tài chính bán niên soát xét.