Ngày 25/8: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen, trong nước ổn định

Giá cao su trên các thị trường chính hôm nay (25/8) tăng - giảm đan xen, phản ánh triển vọng ảm đạm của thị trường cao su toàn cầu vốn đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố kinh tế và thương mại. Trong khi đó thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,7% (110 Nhân dân tệ) về mức 14.670 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 0,1% (0,06 Baht) về 70,84 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,1% (0,2 Yên) lên mức 324 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng -0,6%, -0,3% và +0,8%.

Giá cao su tại châu Á kết thúc tuần qua trong xu hướng giảm, chấm dứt chuỗi hai tuần tăng liên tiếp, khi nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc suy yếu và tồn kho ở mức cao. Diễn biến này phản ánh triển vọng ảm đạm của thị trường cao su toàn cầu vốn đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố kinh tế và thương mại.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn chỉ nhích nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm 0,85%. Theo công ty môi giới Everbright Futures, nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc đã bắt đầu chững lại trong khi lượng hàng tồn kho vẫn cao, tạo áp lực lớn lên giá.

Ngoài ra, thị trường ô tô - lĩnh vực tiêu thụ cao su chủ lực cũng chịu tác động khi Liên minh châu Âu và Mỹ đang bàn thảo thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu ô tô từ mức 27,5% xuống 15%. Sản lượng ô tô biến động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu lốp xe và qua đó tác động lên thị trường cao su.

Nguồn cung cũng đang đối diện nhiều biến động. Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn kéo dài từ ngày 23 - 28/8 có thể gây ra lũ quét, ảnh hưởng đến sản xuất tại nước xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Thị trường cao su nội địa ổn định nhờ nhu cầu từ ngành chế biến lốp xe và các sản phẩm cao su, trong khi xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng với giá bình quân cao hơn cùng kỳ năm trước./.