Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức Cuộc thi “Khám phá và Sáng tạo trong Toán học 2025”: Nuôi dưỡng đam mê khoa học cho thế hệ trẻ

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (1965–2025), sáng 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và Sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, nhằm tôn vinh truyền thống nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu khơi dậy niềm say mê khám phá khoa học, phát triển tư duy độc lập và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu cho học sinh phổ thông. Các nhóm thí sinh đã trải qua một năm tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và nhà khoa học giàu kinh nghiệm. Qua đó, học sinh được trang bị các kỹ năng học thuật, làm việc nhóm, trình bày và phản biện khoa học – những phẩm chất cốt lõi của một nhà nghiên cứu trong tương lai.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” có sự góp mặt của GS. Ngô Bảo Châu – nhà Toán học đoạt Huy chương Fields

Năm nay, cuộc thi quy tụ 68 học sinh xuất sắc, chia thành 10 nhóm chuyên Toán, với điểm chung là trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên. Các nhóm mang đến nhiều công trình nghiên cứu mang tính học thuật cao, gắn liền với tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Kết quả, hai nhóm học sinh đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt gồm: Nhóm lớp 11A1 Toán (Ngô Tuấn Minh, Đỗ Phúc Minh, Lê Đình Thành, Vũ Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Gia Minh, Hoàng Phan Đăng Khoa) được PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương hướng dẫn với đề tài “Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức” và Nhóm lớp 11A3 Chuyên Toán (Nguyễn Vĩ Thanh Quang, Nguyễn Cảnh Nhân, Lê Thế Kiên, Bùi Phương Thảo, Trịnh Khôi Nguyên, Bùi Nguyễn Duy Anh) được thầy Trần Quang Hùng hướng dẫn với đề tài “Tọa độ Barycentric”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và các giải khuyến khích cho những đề tài tiêu biểu khác. Một số công trình xuất sắc sẽ được lựa chọn biên soạn và xuất bản trong bộ sách Toán nâng cao của Nhà Xuất bản Giáo dục Quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Toán học Việt Nam, cùng nhiều nhà khoa học, nhà giáo và cựu học sinh tiêu biểu của nhà trường.

Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu – nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam được trao Huy chương Fields; cùng với GS. Đào Hải Long – cựu học sinh của trường, hiện là doanh nhân và nhà hoạt động xã hội tích cực.

PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương – nguyên Hiệu trưởng, cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường – khẳng định: “Chương trình không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là môi trường để học sinh hình thành thói quen nghiên cứu, tư duy phản biện và khát vọng chinh phục tri thức – những yếu tố nền tảng của một nhà khoa học thực thụ”.

Ông nhấn mạnh, việc tạo cơ hội cho học sinh làm việc nhóm, tự nghiên cứu và trình bày kết quả trước hội đồng khoa học không chỉ góp phần lan tỏa cảm hứng học tập, mà còn giúp các em nhanh chóng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu và học thuật.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho Nhóm học sinh Lớp 11A1 Chuyên Toán với đề tài “Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức” và Nhóm học sinh Lớp 11A3 Chuyên Toán với đề tài “Tọa độ Barycentric”.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên luôn là cái nôi đào tạo nhân tài, với nhiều thế hệ học sinh đã và đang đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Thông qua cuộc thi “Khám phá và Sáng tạo trong Toán học 2025”, nhà trường tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập, nghiên cứu và phát triển toàn diện. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho bản sắc khoa học, nhân văn và đổi mới không ngừng của một trong những ngôi trường trung học hàng đầu cả nước.