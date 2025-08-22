(TBTCO) - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12 đã được tổ chức với chủ đề “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo.

VCSF 2025 khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp ở quy mô quốc gia về phát triển bền vững tại Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức thường niên từ năm 2014.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu chỉ đạo diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững nhấn mạnh, trong quá trình thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm. Doanh nghiệp là nơi hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, nơi áp dụng các mô hình kinh doanh mới, là chủ thể dẫn dắt quá trình đổi mới công nghệ, áp dụng chuẩn mực ESG, và đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giữ vai trò kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy các chính sách đồng bộ trên cả bốn phương diện then chốt, bao gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi; phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng số và viễn thông, cũng như các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển tài chính xanh và thị trường tín dụng bền vững; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh xanh và số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn có sự tham gia chia sẻ, thảo luận sôi nổi của hơn 30 diễn giả uy tín quốc tế và trong nước. Ảnh: Hải Anh

Diễn đàn có sự tham gia chia sẻ, thảo luận sôi nổi của hơn 30 diễn giả uy tín về những nội dung không chỉ có ý nghĩa chiến lược, thời sự mà còn rất thực tiễn để có thể tăng cường nội lực của doanh nghiệp và thúc đẩy sự đồng hành, sát cánh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với Đảng, Nhà nước để hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045 và cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 12 tổ chức diễn đàn, chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng VCSF luôn đóng vai trò kiến tạo không gian đối thoại, phổ biến, lan toả, thẩm thấu và đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết… vào cuộc sống, xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi”.

Tại diễn đàn, các đại biểu được chia sẻ nhiều thông tin cập nhật từ đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về các nội dung liên quan các chính sách, định hướng đột phá chiến lược của Đảng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ của diễn đàn, ở góc độ doanh nghiệp, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD cho hay, Nestlé Việt Nam đặc biệt quan tâm và đầu tư cho thế hệ trẻ. Doanh nghiệp đang nỗ lực thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp nhằm kết nối đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và khoa học, công nghệ. Đây là những hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp và thực hiện tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới một tương lai xanh, bao trùm và bền vững”.