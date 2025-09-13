Chứng khoán tuần 8/9 - 14/9: VN-Index vững vàng sau rung lắc mạnh

|Cánh cửa vốn ngoại rộng mở, thị trường chứng khoán chờ “cú hích” nâng hạng Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8 Chính thức có nghị định mới, tăng chất lượng hàng hóa và tính minh bạch cho thị trường chứng khoán
VN-Index xóa sạch mức giảm mạnh phiên đầu tuần
Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua tuần rung lắc mạnh. VN-Index ghi nhận diễn biến hồi phục tăng điểm sau khi điều chỉnh sâu. Giữ vững ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm sau hai nhịp phục hồi khá tốt, chỉ số sàn TP.HCM đã xóa sạch mức giảm mạnh phiên đầu tuần, qua đó khép lại tuần với mức tăng nhẹ 0,02% lên 1.667,26 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,48% còn 276,51 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,92% còn 110,09 điểm. Riêng rổ VN30 cho thấy sức bật rõ rệt hơn, tăng 1,08% lên 1.865,45 điểm và có cơ hội hướng dần tới vùng đỉnh cũ 1.880 điểm.
Thanh khoản thị trường giảm với khối lượng giao dịch bình quân đạt 1,16 tỷ cổ phiếu/phiên, thấp hơn so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 8. Dù lực cầu giá thấp xuất hiện khá tốt quanh khi VN-Index giảm sâu, thanh khoản ở các phiên hồi phục vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên phần nào phản ánh tâm lý thận trọng còn hiện hữu.
Theo chuyên gia VCBS, động lực chính giúp chỉ số hồi phục tiếp tục là nhóm vốn hóa lớn. Mặc dù sắc xanh đã dần lan tỏa từ nhóm này ra các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thanh khoản duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy có sự phân hóa giữa mức độ phục hồi, tăng điểm giữa các nhóm ngành và cổ phiếu trên thị trường.
|Nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công như nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng (đá xây dựng, thép) cùng một số trụ như GVR, VNM, MSN đang bắt đầu thu hút dòng tiền.
Chuyên gia phân tích
Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, cũng cho rằng dòng tiền đang có sự dịch chuyển, lan tỏa sang nhóm vốn hoá vừa và các cổ phiếu chưa tăng nhiều giai đoạn trước.
Cùng quan điểm, chuyên gia từ SHS nhận định nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thủy sản, bán lẽ, bất động sản vượt trội so với thị trường chung. Có tính chất luân chuyển, định vị dòng tiền mới cho kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm. Trong khi vẫn chịu áp lực giảm điểm ở công nghệ, chứng khoán, khu công nghiệp, hóa chất...
Đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số VN-Index tuần này là các mã chứng khoán VIC (+1,63 điểm), HPG (+1,55 điểm) và MSN (+1,47 điểm). Ở chiều ngược lại, VPB lấy đi nhiều điểm số nhất (-1,17 điểm), bên cạnh VHM (-0,38 điểm) và SSB (-0,29 điểm).
Giao dịch của khối ngoại tiếp tục ở trạng thái bán ròng. Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng tổng cộng 5.083 tỷ đồng, tập trung mạnh tại các mã HPG (-849 tỷ đồng), MWG (-639 tỷ đồng) và MBB (-409 tỷ đồng). Với tuần bán ròng mạnh vừa qua, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu của Hoà Phát thu về gần 6.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay, leo lên vị trí thứ tư trong danh sách bán ròng mạnh nhất của khối ngoại trên sàn chứng khoán Việt Nam gần 9 tháng qua.
Ở chiều mua ròng, một số cổ phiếu lớn vẫn được ưu tiên giải ngân hàng trăm tỷ đồng, dẫn đầu là VNM (+254 tỷ đồng), VPB (+214 tỷ đồng) và GEX (+202 tỷ đồng).
|Giao dịch nổi bật của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE từ 8/9-14/9 - Nguồn: SHS
Kiểm tra lại đỉnh cũ 1.700 điểm?
Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, thị trường đóng nến tuần với cây nến rút chân mạnh cùng thân nến mỏng, cho thấy lực cầu đã xuất hiện nhưng phe mua vẫn chưa thật sự vượt trội so với phe bán. Do đó, VN-Index tiếp tục có diễn biến tích cực đầu tuần, hướng lên kiểm tra vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm.
Tuy nhiên, ông Học cũng nhấn mạnh khả năng vượt đỉnh là chưa chắc chắn khi dòng tiền chưa thật sự dứt khoát do tiền chủ yếu vào cổ phiếu vốn hoá vừa nhưng chưa quay lại trụ, chưa hình thành nhóm dẫn dắt rõ ràng. Kịch bản phù hợp là chỉ số kiểm tra lại đỉnh cũ rồi có nhịp điều chỉnh nhẹ, trước khi dòng tiền quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo lực đẩy cho một nhịp tăng bền vững hơn.
Theo chuyên gia từ Pinetree, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục giữ và quan sát diễn biến quanh vùng đỉnh 1.700 điểm để cân nhắc chốt lời hoặc nắm giữ thêm. Còn nhà đầu tư chưa có vị thế nên kiên nhẫn, hạn chế mở mua mới ngay đầu tuần vì rủi ro chỉ số kiểm tra đỉnh cũ rồi quay đầu là khá cao. Ngay cả trong trường hợp VN-Index vượt đỉnh, cũng không nên FOMO mua đuổi, thay vào đó nên chờ một nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng đỉnh rồi mới mở mua mới để giảm thiểu rủi ro.
Dựa trên chỉ báo phân tích kỹ thuật, chuyên gia từ VCBS cho rằng VN-Index đang vận động tích cực sau nhịp điều chỉnh về 1.620 điểm đầu tuần. Việc vượt lên trên mốc 1.660 điểm củng cố tín hiệu hồi phục. Trạng thái giằng co vẫn hiện diện trong quá trình chinh phục các vùng kháng cự cũ. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu đã điều chỉnh về hỗ trợ cứng, có tín hiệu hồi phục và hút dòng tiền, đặc biệt ở nhóm bán lẻ, thép, ngân hàng và chứng khoán./.
|
Tâm điểm tin tức của thị trường tài chính toàn cầu tuần tới sẽ là quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới phân tích dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, xuống còn 4%-4,25%. Một số nhà đầu tư thậm chí đặt cược vào khả năng cắt giảm mạnh hơn 50 điểm cơ bản. Lần giảm này sẽ đánh dấu lần hạ lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2025 và đưa khung lãi suất điều hành về mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022.
Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng Fed đang chịu rất nhiều áp lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc phải hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế nhưng số liệu vĩ mô xấu của Mỹ cũng làm gia tăng khả năng xác suất nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào khủng hoảng. Điều này gián tiếp có tác động xấu đến các lớp tài sản rủi ro như cổ phiếu, crypto... Với thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia từ Pinetree cho rằng với việc Fed hạ lãi suất, đồng USD yếu đi sẽ giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá, cho phép chính sách tiền tệ có thể tiếp tục duy trì nới lỏng như hiện tại và tổng hòa lại đây là một trong những yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.