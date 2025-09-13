Chứng khoán tuần 8/9 - 14/9: VN-Index vững vàng sau rung lắc mạnh

Thị trường chứng khoán tuần qua (8/9 - 14/9) hồi phục trở lại và xoá sạch mức giảm sâu của phiên đầu tuần nhờ lực cầu giá thấp xuất hiện khá tốt. Mốc 1700 gần kề nhưng vẫn là thử thách lớn.

VN-Index xóa sạch mức giảm mạnh phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua tuần rung lắc mạnh. VN-Index ghi nhận diễn biến hồi phục tăng điểm sau khi điều chỉnh sâu. Giữ vững ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm sau hai nhịp phục hồi khá tốt, chỉ số sàn TP.HCM đã xóa sạch mức giảm mạnh phiên đầu tuần, qua đó khép lại tuần với mức tăng nhẹ 0,02% lên 1.667,26 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,48% còn 276,51 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,92% còn 110,09 điểm. Riêng rổ VN30 cho thấy sức bật rõ rệt hơn, tăng 1,08% lên 1.865,45 điểm và có cơ hội hướng dần tới vùng đỉnh cũ 1.880 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm với khối lượng giao dịch bình quân đạt 1,16 tỷ cổ phiếu/phiên, thấp hơn so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 8. Dù lực cầu giá thấp xuất hiện khá tốt quanh khi VN-Index giảm sâu, thanh khoản ở các phiên hồi phục vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên phần nào phản ánh tâm lý thận trọng còn hiện hữu.

Theo chuyên gia VCBS, động lực chính giúp chỉ số hồi phục tiếp tục là nhóm vốn hóa lớn. Mặc dù sắc xanh đã dần lan tỏa từ nhóm này ra các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thanh khoản duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy có sự phân hóa giữa mức độ phục hồi, tăng điểm giữa các nhóm ngành và cổ phiếu trên thị trường.

Nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công như nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng (đá xây dựng, thép) cùng một số trụ như GVR, VNM, MSN đang bắt đầu thu hút dòng tiền. Chuyên gia phân tích

Chứng khoán Pinetree

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, cũng cho rằng dòng tiền đang có sự dịch chuyển, lan tỏa sang nhóm vốn hoá vừa và các cổ phiếu chưa tăng nhiều giai đoạn trước.

Cùng quan điểm, chuyên gia từ SHS nhận định nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thủy sản, bán lẽ, bất động sản vượt trội so với thị trường chung. Có tính chất luân chuyển, định vị dòng tiền mới cho kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm. Trong khi vẫn chịu áp lực giảm điểm ở công nghệ, chứng khoán, khu công nghiệp, hóa chất...

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số VN-Index tuần này là các mã chứng khoán VIC (+1,63 điểm), HPG (+1,55 điểm) và MSN (+1,47 điểm). Ở chiều ngược lại, VPB lấy đi nhiều điểm số nhất (-1,17 điểm), bên cạnh VHM (-0,38 điểm) và SSB (-0,29 điểm).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục ở trạng thái bán ròng. Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng tổng cộng 5.083 tỷ đồng, tập trung mạnh tại các mã HPG (-849 tỷ đồng), MWG (-639 tỷ đồng) và MBB (-409 tỷ đồng). Với tuần bán ròng mạnh vừa qua, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu của Hoà Phát thu về gần 6.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay, leo lên vị trí thứ tư trong danh sách bán ròng mạnh nhất của khối ngoại trên sàn chứng khoán Việt Nam gần 9 tháng qua.

Ở chiều mua ròng, một số cổ phiếu lớn vẫn được ưu tiên giải ngân hàng trăm tỷ đồng, dẫn đầu là VNM (+254 tỷ đồng), VPB (+214 tỷ đồng) và GEX (+202 tỷ đồng).

Giao dịch nổi bật của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE từ 8/9-14/9 - Nguồn: SHS

Kiểm tra lại đỉnh cũ 1.700 điểm?

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, thị trường đóng nến tuần với cây nến rút chân mạnh cùng thân nến mỏng, cho thấy lực cầu đã xuất hiện nhưng phe mua vẫn chưa thật sự vượt trội so với phe bán. Do đó, VN-Index tiếp tục có diễn biến tích cực đầu tuần, hướng lên kiểm tra vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm.

Tuy nhiên, ông Học cũng nhấn mạnh khả năng vượt đỉnh là chưa chắc chắn khi dòng tiền chưa thật sự dứt khoát do tiền chủ yếu vào cổ phiếu vốn hoá vừa nhưng chưa quay lại trụ, chưa hình thành nhóm dẫn dắt rõ ràng. Kịch bản phù hợp là chỉ số kiểm tra lại đỉnh cũ rồi có nhịp điều chỉnh nhẹ, trước khi dòng tiền quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo lực đẩy cho một nhịp tăng bền vững hơn.

Theo chuyên gia từ Pinetree, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục giữ và quan sát diễn biến quanh vùng đỉnh 1.700 điểm để cân nhắc chốt lời hoặc nắm giữ thêm. Còn nhà đầu tư chưa có vị thế nên kiên nhẫn, hạn chế mở mua mới ngay đầu tuần vì rủi ro chỉ số kiểm tra đỉnh cũ rồi quay đầu là khá cao. Ngay cả trong trường hợp VN-Index vượt đỉnh, cũng không nên FOMO mua đuổi, thay vào đó nên chờ một nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng đỉnh rồi mới mở mua mới để giảm thiểu rủi ro.

Dựa trên chỉ báo phân tích kỹ thuật, chuyên gia từ VCBS cho rằng VN-Index đang vận động tích cực sau nhịp điều chỉnh về 1.620 điểm đầu tuần. Việc vượt lên trên mốc 1.660 điểm củng cố tín hiệu hồi phục. Trạng thái giằng co vẫn hiện diện trong quá trình chinh phục các vùng kháng cự cũ. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu đã điều chỉnh về hỗ trợ cứng, có tín hiệu hồi phục và hút dòng tiền, đặc biệt ở nhóm bán lẻ, thép, ngân hàng và chứng khoán./.