Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

(TBTCO) - Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tháng 8 ghi nhận tài khoản mới tham gia thị trường hơn 257.000, trong khi các tháng trước chỉ tăng bình quân 150.000-200.000 tài khoản.

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 8 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 257.359 tài khoản chứng khoán, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.195 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Tính đến thời điểm cuối tháng 8, nhà đầu tư trong nước sở hữu 10,7 triệu tài khoản chứng khoán trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 10,68 triệu tài khoản còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 10,4% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới ồ ạt tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục lịch sử trong tháng 8 vừa qua. VN-Index đóng cửa tháng 8/2025 tại 1.682,21 điểm, tăng 179,7 điểm tương đương tăng 12% so với cuối tháng 7, với thanh khoản đột biến khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 46.596 tỷ đồng, tăng 42%.

Như vậy, đây là mức tăng điểm mạnh nhất theo tháng của VN-Index kể từ tháng 6/2020. Lũy kế từ đầu năm 2025, VN-Index đã tăng 32,8%, vượt xa mức tăng của cả năm 2024 tăng 12,11% và 2023 tăng 12,2%.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 55.106 tỷ đồng trong tháng 8/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 51.606 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng trước và tăng 111% so với trung bình 5 tháng trước đó./.