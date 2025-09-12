(TBTCO) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu tái định cư Cam Lâm và Cam Ranh, với tổng diện tích hơn 239ha, dự kiến phục vụ hơn 25.000 dân. Dự án này không chỉ giải quyết nhu cầu tái định cư mà còn tạo động lực phát triển kinh tế đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đầu tư bất động sản tại khu vực.

Khu vực quy hoạch được chia thành 4 phân khu. Khu số 1, lớn nhất với gần 142,9ha, tọa lạc tại xã Cam Lâm, giáp núi Cù Hin và Khu đô thị Golden Bay. Khu số 2 rộng gần 40,3ha, cũng thuộc xã Cam Lâm, tiếp giáp doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam, đường Nguyễn Tất Thành và Công viên Văn hóa du lịch sinh thái Bãi Dài. Khu số 3 chiếm 39,5ha tại phường Bắc Cam Ranh, gần Quốc lộ 1 và khu đất giáo dục. Khu số 4, nhỏ nhất với hơn 16,4ha, nằm tại Bắc Cam Ranh, giáp các công trình dịch vụ công cộng và đất văn hóa đô thị. Tổng cộng, 72ha được dành cho nhà ở tái định cư, với chiều cao tối đa 4 tầng.

Dự án dự kiến đón 25.016 cư dân, trong đó khu số 1 có 10.800 người, khu số 2 gần 6.600 người, khu số 3 hơn 5.600 người và khu số 4 khoảng 2.000 người. Quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bao gồm giao thông, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng, viễn thông, công viên, trường học, y tế và khu thương mại - dịch vụ. Thiết kế không gian kiến trúc hiện đại, hòa hợp với cảnh quan tự nhiên, hứa hẹn tạo ra môi trường sống chất lượng, thúc đẩy giá trị bất động sản và thu hút đầu tư.

Dự án này mang ý nghĩa kinh tế lớn, đặc biệt trong bối cảnh Khánh Hòa đang phát triển mạnh du lịch và công nghiệp. Các khu tái định cư không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo nền tảng cho các trung tâm thương mại, dịch vụ, góp phần tăng trưởng GDP địa phương. Việc bố trí dân cư hợp lý và đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ kích thích các hoạt động kinh tế, từ xây dựng đến vận hành các tiện ích công cộng, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý xây dựng đúng quy hoạch, đảm bảo minh bạch, tuân thủ pháp luật về đất đai. Sự đồng bộ trong quy hoạch và triển khai sẽ giúp khu vực Cam Lâm - Cam Ranh trở thành điểm sáng kinh tế, kết nối hiệu quả với các trung tâm du lịch và cảng biển quốc tế./.