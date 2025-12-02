Đoàn công tác Cục Thuế thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ lụt tại Khánh Hòa

(TBTCO) - Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Đoàn công tác của Cục Thuế (Bộ Tài chính) do Cục trưởng Mai Xuân Thành dẫn đầu đã đến thăm và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại phường Nam Nha Trang và phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa và trao quà cho các gia đình công chức, người lao động của Thuế tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Tại phường Nam Nha Trang và phường Hòa Thắng, Đoàn công tác của Cục Thuế đã trao 120 suất quà với tổng trị giá 180 triệu đồng, gồm tiền mặt, nồi cơm điện và bình đun nước siêu tốc - những phần quà rất thiết thực - cho bà con trong bối cảnh bão lũ vừa rút.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao quà cho bà con tại phường Hòa Thắng.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác của Cục Thuế cùng Thuế tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang và bà Lê Thị Thiên Lý - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Nha Trang bày tỏ cảm ơn tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục Thuế và Thuế tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ, chia sẻ kịp thời với những mất mất mát của đồng bào trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, sau trận lũ lịch sử, phường Nam Nha Trang chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Sự hỗ trợ kịp thời từ cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế không chỉ giúp bà con tại địa phương có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, mà còn mang đến niềm an ủi và động viên rất lớn trong lúc khó khăn nhất, để người dân có thêm động lực, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại phường Hòa Thắng, chia sẻ với Đoàn công tác về tổn thất của đồng bào tại địa phương, bà Hồ Thị Thùy Linh - Phó Bí thư thường trực phường Hòa Thắng chia sẻ, tỉnh Khánh Hòa vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có phường Hòa Thắng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao quà ủng hộ cho gia đình công chức, người lao động trong ngành Thuế bị tổn thất do bão lũ.

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng cả về người và cơ sở vật chất tại địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo công tác chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân sau mưa lũ; không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét hoặc không có chỗ ở, đồng thời vận động nhân dân hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ bị cuốn trôi, sập nhà.

Bà Hồ Thị Thùy Linh cho biết, hiện nay, phường Hòa Thắng đang cùng với các địa phương khẩn trương rà soát lại thiệt hại (nhà, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, các công trình...); đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổng hợp danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

“Trong những ngày tháng khó khăn này, sự đồng hành nhường cơm, sẻ áo của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục Thuế và Thuế tỉnh Khánh Hòa là nguồn động viên vô cùng to lớn, thể hiện nghĩa đồng bào. Thay mặt bà con, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí” - Phó Bí thư thường trực phường Hòa Thắng xúc động nói.

Bên cạnh công tác chia sẻ với bà con vùng bão lũ, Đoàn công tác của Cục Thuế cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình công chức thuế bị thiệt hại do bão lũ. Tại các buổi gặp mặt, Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với những khó khăn trong hoạn nạn luôn là điểm sáng của ngành Thuế.

Cục trưởng mong rằng, công chức thuế sẽ luôn là điểm tựa cho gia đình và bà con lối xóm trong việc khắc phục hậu quả bão lụt. Đồng thời, Cục trưởng Mai Xuân Thành giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo sát tình hình khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn để có những giải pháp hỗ trợ thiết thực đối với bà con.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cũng lưu ý Thuế tỉnh Khánh Hòa trong triển khai các yêu cầu chỉ đạo tại Công văn số 5526/CT-CS gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra. Trong đó, phải đặc biệt lưu ý công tác triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh và chính sách, thủ tục, hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế./.