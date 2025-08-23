Ngày 23/8: Giá heo hơi giảm sâu về mốc 53.000 đồng/kg

Sáng nay, thị trường chứng kiến giá heo hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg tại các địa phương trên cả nước. Hiện mức giá thu mua heo hơi phổ biến từ 53.000 – 61.000 đồng/kg.

Sáng 23/8, giá heo hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg so với phiên 22/8. Ảnh minh họa

Giá heo hơi

Thị trường miền Bắc, giá giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai. Hiện xuống mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng ghi nhận ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại Hải Phòng, giá heo cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đồng loạt giảm về mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên vẫn duy trì mức 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, thị trường heo hơi nhiều nơi giảm 1.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 55.000 đồng/kg.

Giá heo tại Huế giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 54.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng cũng lùi về 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 55.000 đồng/kg, và Lâm Đồng giảm về mức 59.000 đồng/kg sau khi mất 1.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai vẫn ổn định quanh mức 54.000 đồng/kg. Khánh Hoà duy trì 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng theo xu hướng giảm nhẹ ở vài nơi.

Theo đó, giá tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ở mức 60.000 đồng/kg, 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên ở mức 60.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Giá heo thịt

Theo khảo sát sáng ngày 23/8, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì đi ngang tại trang winmart.vn. Hiện tại, các sản phẩm được bán ra trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Trong đó, thịt heo rọi heo có giá bán cao nhất trong các sản phẩm được khảo sát, niêm yết tại mức 163.122 đồng/kg. Theo sau đó là thịt nạc dăm heo, chân giò heo rút xương và thịt nạc vai heo, với giá bán lần lượt là 157.520 đồng/kg, 127.922 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục đứng yên vào sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Trong đó, sườn non heo hiện đang giữ mức giá cao nhất đạt 190.000 đồng/kg. Thấp hơn là đuôi heo với giá 176.000 đồng/kg và ba rọi heo với 166.000 đồng/kg. Theo sau, nạc vai heo, sườn già heo và nạc đùi heo có giá dao động trong khoảng 126.000 - 136.000 đồng/kg./.