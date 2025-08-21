Sáng sớm ngày 21/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.263 VND/USD USD, tăng 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,22.

Tỷ giá USD "chợ đen" hôm nay tăng 44 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.050 VND/USD - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.130 - 26.520 VND/USD, tăng 30 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.130 VND 26.520 VND Vietinbank 26.045 VND 26.526 VND BIDV 26.160 VND 26.520 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.935 VND - 30.875 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.885 VND 31.460 VND Vietinbank 29.886 VND 31.596 VND BIDV 30.239 VND 31.478 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.35 VND 183.29 VND Vietinbank 174.81 VND 184.51 VND BIDV 175.27 VND 183 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 21/8/2025 tăng 44 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.569 - 26.639 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,22, giảm 0,05.

Đồng USD giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook từ chức, nhưng sau đó đã thu hẹp đà giảm khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy chỉ có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ cắt giảm lãi suất trong tháng trước.

Đồng Euro tăng 0,09% lên mức 1,1657 USD. Đồng Yên Nhật mạnh lên 0,32% so với đồng USD, đạt 147,2 JPY/USD.

Đồng Đô la New Zealand giảm 1,12% xuống 0,5826 USD, mức thấp nhất trong 4 tháng, sau khi ngân hàng trung ương nước này hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 3,00% và báo hiệu có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới do lo ngại rủi ro tăng trưởng trong và ngoài nước.

Đồng Krona Thụy Điển tăng 0,1% lên 9,59 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,00% như dự kiến.

Đồng Bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,3449 USD sau khi lạm phát tại Anh tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng, nhưng chưa đủ để tác động đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh./.