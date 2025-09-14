Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Điểm hẹn đối thoại và kiến tạo chính sách

(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 và 16/9, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế.

VPSF 2025 tái khởi động sau 8 năm gián đoạn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân – động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Diễn đàn được kỳ vọng là nơi hội tụ trí tuệ, kết nối thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và giới học giả, từ đó đưa ra những kiến nghị thiết thực góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách.

Vòng đối thoại địa phương của VPSF 2025 cụm Đông Nam Bộ, với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới và hội nhập của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên số”.

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân gồm hơn 940.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho 82% lực lượng lao động cả nước. Đặc biệt, nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất (VPE500), dù chỉ chiếm 0,075% tổng số doanh nghiệp, đã đóng góp 12% lao động, 28% tổng tài sản và 18,4% doanh thu toàn khu vực, cho thấy vai trò dẫn dắt và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong bối cảnh các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị đang được khẩn trương triển khai, sự kiện lần này còn mang ý nghĩa cụ thể hóa tinh thần đồng hành cùng Chính phủ, thúc đẩy mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

VPSF 2025 bao gồm hai hoạt động chính là Phiên đối thoại cấp Bộ diễn ra ngày 15/9 và Phiên toàn thể cấp cao vào ngày 16/9.

Trong Phiên đối thoại cấp Bộ, 4 chuyên đề trọng tâm sẽ được thảo luận sâu rộng. Phiên 1 có chủ đề “Thể chế kiến tạo – Doanh nghiệp vươn mình”, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cơ chế thực thi chính sách, kiến nghị sáng kiến đồng kiến tạo để gia tốc đổi mới và bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch.

Phiên 2 có chủ đề “Khoa học công nghệ – Đổi mới sáng tạo – Sức bật để vươn mình” nhấn mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất – kinh doanh và kết nối với hệ sinh thái toàn cầu.

Chủ đề của phiên 3 là “Mài sắc các mũi nhọn chiến lược – Vươn tầm quốc tế”, đề xuất cơ chế hợp tác đồng thiết kế chiến lược quốc gia cho các ngành mũi nhọn, đẩy mạnh hội nhập và mở rộng thị trường quốc tế.

Và tại phiên 4, với chủ đề “Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá”, các diễn giả sẽ bàn về cách khai phóng nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

VPSF 2025 cụm miền núi Đông Bắc Bộ với chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt”.

Các phiên họp sẽ có sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín như TS. Lê Trường Sơn, GS. Dương Nguyên Vũ, TS. Cấn Văn Lực, bà Tiêu Yến Trinh…, cùng đại diện doanh nghiệp đầu tàu như FPT, Momo, Secoin, Thiên Long, Dragon Capital, Techcombank, Rynan… Các bộ, ngành liên quan gồm Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo… sẽ trực tiếp tham gia đối thoại và phản hồi kiến nghị.

Trước thềm diễn đàn, từ 9/7 đến 31/8/2025, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân và ghi nhận hơn 3.000 ý kiến đóng góp. Từ đây, 200 kiến nghị cụ thể được tổng hợp, xoay quanh bốn chuyên đề, trở thành nền tảng quan trọng để các cuộc đối thoại cấp Bộ ngành và cấp cao diễn ra hiệu quả, sát với thực tiễn.

Tại Phiên toàn thể cấp cao ngày 16/9, sau phần khai mạc của ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các phiên thảo luận sẽ đi sâu vào từng nhóm vấn đề. Đặc biệt trong phiên này sẽ có phần phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, công bố và thông qua Tuyên bố chung VPSF 2025, khẳng định tầm nhìn và cam kết đồng hành giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác triển khai Diễn đàn VPSF 2025 được thiết kế theo cấu trúc ba cấp độ (địa phương, bộ ngành, cấp cao) nhằm tạo ra một kênh đối thoại chính sách thực chất, liên thông từ cơ sở đến Trung ương. Mục tiêu chính của Vòng đối thoại địa phương là lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, xác định khó khăn, “điểm nghẽn” đặc thù của từng vùng miền, từ đó tổng hợp dữ liệu đầu vào cho Phiên đối thoại cấp Bộ, Phiên cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Tuyên bố chung và Sách trắng Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

