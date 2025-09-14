(TBTCO) - Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và triển khai đồng loạt nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ngày 12/9/2025, Giám đốc KBNN đã ban hành Công điện số 13/CĐ-KBNN yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Ảnh: H.T

Công điện nêu rõ, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải được coi là nhiệm vụ trọng yếu, cần được ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Để đạt được mục tiêu trên, KBNN đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, với việc rà soát, xử lý vướng mắc, KBNN yêu cầu KBNN các khu vực chủ động phối hợp với UBND cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong công tác bàn giao, tiếp nhận dự án – đây vốn đang là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, công điện của KBNN đã lưu ý các KBNN khu vực việc hỗ trợ các ban quản lý dự án trong hoàn thiện thủ tục thanh toán, mở tài khoản thanh toán tại cấp xã - khâu quan trọng giúp đẩy nhanh dòng vốn đến công trình.

Đồng thời, các KBNN khu vực cần tiếp tục hướng dẫn, khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc gửi hồ sơ giải ngân, góp phần hiện đại hóa quy trình, tăng tính minh bạch và giảm thiểu thủ tục hành chính.

KBNN cũng yêu cầu các KBNN khu vực báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn tình hình giải ngân định kỳ và đột xuất. Giám đốc KBNN các khu vực phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN về tính chính xác của số liệu. Chủ động phát hiện vướng mắc trong thanh toán, chi trả vốn đầu tư công để xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên xem xét, chỉ đạo, bảo đảm không để tồn đọng hồ sơ không rõ lý do.

Bên cạnh đó, Công điện số 13/CĐ-KBNN cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó liên quan đến giải ngân, bao gồm các văn bản: 867/KBNN-KSC ngày 21/2/2025, 4139/KBNN-VP ngày 2/4/2025, 01/CĐ-KBNN ngày 12/5/2025 và 9522/KBNN-CSPC ngày 19/8/2025.

Công điện số 13/CĐ-KBNN không chỉ là chỉ đạo hành chính, mà còn thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của toàn hệ thống KBNN trong việc hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công năm 2025, một trong những yếu tố then chốt giúp phục hồi và phát triển kinh tế sau giai đoạn khó khăn.