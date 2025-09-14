Ngành Dự trữ Nhà nước triển khai xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

(TBTCO) - Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tại các địa phương, Cục Dự trữ Nhà nước giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 46.965 tấn gạo hỗ trợ học sinh, học viên ở 22 tỉnh, thành phố, tăng cả về số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp và mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Công bằng trong chính sách

Chính sách xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, sinh viên là chính sách quốc gia nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh ở các vùng khó khăn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo và các cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, gạo dự trữ quốc gia sẽ được xuất cấp không thu tiền cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên.

Theo đánh giá từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT quy định một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc được thực hiện hơn 15 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng, tạo nguồn đào tạo nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách đã hỗ trợ rất tích cực trong việc tổ chức dạy học và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh các trường này.

Kiểm tra gạo trước khi xuất cấp. Ảnh: Đức Minh.

Ngày 12/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.

Việc ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách dân tộc, chính sách của Quốc hội và Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của nhân dân. Nghị định này tác động đến gần 1 triệu trẻ em, học sinh, học viên dân tộc thiểu số vùng khó khăn, hơn 3.000 trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú; hơn 320 trường phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học, nên việc ban hành Nghị định sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Nghị định số 66/2025/NĐ-CP bổ sung đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở các địa bàn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng các điều kiện về khoảng cách thì được thụ hưởng chính sách bán trú. Với việc bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP đã tăng thêm cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Mở rộng đối tượng nhận gạo dự trữ quốc gia

Thực hiện chính sách mới của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã ký Quyết định số 3077/QĐ-BTC ngày 3/9/2025, giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 13.444 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78) và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025. Trong đó, xuất cấp bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 hơn 1.864 tấn gạo hỗ trợ 26.064 học sinh, học viên; xuất cấp hơn 11.580 tấn gạo hỗ trợ trong học kỳ I năm học 2025 - 2026 cho 175.636 học sinh, học viên.

Đối tượng học sinh, học viên hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP Học sinh, học viên hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP gồm: Học sinh bán trú học tại cơ sở giáo dục phổ thông; học viên bán trú học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh dân tộc nội trú học tại cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78; học sinh dự bị đại học học tại trường dự bị đại học, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp, Cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giao, nhận gạo. Cụ thể, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao.

Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức vận chuyển, giao cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Tuyên Quang, Điện Biên và Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo dự trữ quốc gia để cấp cho địa phương, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 thực hiện chính sách và báo cáo kết quả việc tiếp nhân, sử dụng, cấp phát gạo theo quy định.

Tiếp đó, ngày 4/9/2025, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ký Quyết định số 3101/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 33.521 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên của 18 tỉnh, thành phố: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cà Mau trong học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025. Trong đó, xuất cấp bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 hơn 5.349 tấn gạo hỗ trợ cho 75.034 học sinh, học viên; xuất cấp hơn 28.171 tấn gạo hỗ trợ trong học kỳ I năm học 2025 - 2026 cho 436.630 học sinh, học viên.

Tại Quyết định số 3101/QĐ-BTC, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với ủy ban nhân dân 18 tỉnh, thành phố tổ chức vận chuyển gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã theo kế hoạch phân bổ của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; tổ chức giao, nhận gạo dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.