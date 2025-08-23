(TBTCO) - Nửa đầu năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận dòng vốn đổ vào mạnh mẽ thông qua các thương vụ M&A quy mô lớn, cùng với làn sóng đầu tư mở rộng ở nhiều lĩnh vực như: nhà ở, công nghiệp, bán lẻ và du lịch, phản ánh xu hướng đa dạng hóa của nhà đầu tư…

Đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương chững lại

Theo báo cáo Savills APIQ quý II/2025, tâm lý đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục thận trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp và logistics chịu ảnh hưởng nhất do những bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các tài sản cao cấp tại một số thị trường trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao nhờ lợi suất đầu tư hấp dẫn và nền tảng cho thuê vững chắc.

Các quốc gia được xem là “vùng trú ẩn an toàn” như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore tiếp tục nằm trong nhóm bốn điểm đến đầu tư được ưa chuộng nhất trong khu vực, nhờ điều kiện thị trường ổn định và nền tảng cho thuê vững chắc ở một số phân khúc tài sản.

Trong quý II/2025, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với bối cảnh toàn cầu phức tạp và nhiều biến động, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị leo thang và những bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ. Oxford Economics đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP khu vực năm 2025, từ mức 3,9% hồi tháng 3 xuống còn 3,6% vào tháng 7/2025.

Báo cáo cho thấy giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại tiếp tục diễn ra, phần lớn nhà đầu tư trở nên thận trọng và chọn lọc hơn. Tổng giá trị đầu tư sơ bộ trong khu vực vào quý II//2025 giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, chỉ còn 21 tỷ USD, tương đương mức giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các giao dịch đang chờ hoàn tất hoặc trong quá trình thẩm định, với tổng giá trị lên tới 20 tỷ USD, nếu được chốt thành công, có thể giúp cải thiện số liệu đầu tư trong quý.

Khối lượng đầu tư bất động sản tại Châu Á- Thái Bình Dương

Mặc dù hoạt động đầu tư tại Australia chững lại trong quý, nhưng thị trường này vẫn thu hút gần một nửa dòng vốn đầu tư xuyên biên giới trong khu vực. Điều này cho thấy Australia vẫn duy trì được sức hút đối với các nhà đầu tư toàn cầu, nhờ triển vọng kinh tế tích cực, chính sách cắt giảm lãi suất gần đây và sự phục hồi về giá tài sản. Nhu cầu vẫn ở mức cao đối với văn phòng hạng sang tại các khu vực trung tâm, cũng như đối với tài sản bán lẻ và kho logistics.

Ngược lại, hoạt động đầu tư tại Trung Quốc vẫn trầm lắng, với các giao dịch chủ yếu là bán tài sản gặp khó khăn và đến từ các nhà đầu tư trong nước. Sự quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt ở phân khúc công nghiệp và logistics, vẫn ở mức hạn chế do nền tảng thị trường yếu.

Về khối lượng đầu tư theo từng phân khúc, hầu hết các phân khúc đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Trong đó lĩnh vực công nghiệp và logistics chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do những bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các tài sản cao cấp như văn phòng Hạng A, nhà ở và bất động sản bán lẻ tại một số thị trường như Seoul, Sydney, Tokyo vẫn duy trì ở mức cao nhờ lợi suất đầu tư hấp dẫn và nền tảng cho thuê vững chắc.

“Mặc dù tăng trưởng chậm lại, nhưng chính sách tiền tệ nới lỏng tại một số thị trường đã phần nào hỗ trợ cho mức độ hoạt động trên thị trường. Dòng vốn đầu tư bất động sản hiện đang có xu hướng ưu tiên các “vùng trú ẩn an toàn” như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, cũng như các tài sản cao cấp tại các thị trường trọng điểm. Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư toàn cầu, song vẫn đối mặt với thách thức do nguồn cung tài sản chất lượng cao còn hạn chế”, ông Simon Smith, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Savills phân tích.

Việt Nam giàu tiềm năng tăng trưởng

Trong khi đó, tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8% thông qua các chương trình cải cách cơ cấu, tăng đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân. Một loạt thay đổi về hành chính – bao gồm việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 và loại bỏ cấp huyện – được kỳ vọng sẽ giúp tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, với trọng tâm là cải cách pháp lý, giảm rào cản kinh doanh, cải thiện tiếp cận đất đai và vốn, bảo vệ quyền tài sản và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn chất lượng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan tâm đến môi trường pháp lý ổn định và minh bạch.

Bất động sản công nghiệp là một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược. Ảnh: T.L

Báo cáo được Cục Thống Kê (Bộ Tài chính) công bố vừa qua cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2025 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (FDI) đăng ký (gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và M&A) đã đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: “Mặc dù đối mặt với những bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và nỗ lực thu hút đầu tư. Dù còn nhiều thách thức, dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng cho tăng trưởng dài hạn.”

Nửa đầu năm 2025 đối với hoạt động M&A bất động sản, Việt Nam ghi nhận hàng loạt thương vụ do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Điển hình có thể kể đến Capitaland mua lại dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD. Hay liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cùng hợp tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World; Nishi Nippon Railroad đã mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.

Các giao dịch trên thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời cho thấy sự nổi lên của dòng vốn từ Mỹ và châu Âu – những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn.

Song song với các thương vụ M&A, dòng vốn của nhà đầu tư cũng được đổ mạnh vào lĩnh vực khác, thể hiện xu hướng đầu tư đa dạng. Trong đó, bất động sản công nghiệp là một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược.

Bất chấp lo ngại về rào cản thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn giữ vững vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều dự án mới được khởi công, tiêu biểu như: hai khu công nghiệp của Becamex IDC tại Bình Dương (tổng diện tích 1.080 ha), hay khu VSIP Nam Định (180 ha) chuẩn bị khởi công vào quý III/2025.