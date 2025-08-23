PTM chính thức giao dịch trên UPCoM, đặt mục tiêu chiếm 40% thị phần MG tại Việt Nam

(TBTCO) - Cổ phiếu PTM vừa được niêm yết trở lại trên UPCoM, mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư khi công ty tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh ô tô và phát triển hệ thống đại lý MG tại Việt Nam.

Ngày 22/8/2025, cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (mã Ck: PTM) chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trở thành cổ phiếu thứ 904 trên sàn này. Với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, PTM đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mình.

Tiền thân của PTM là Công ty CP Khuôn mẫu Chính xác và Máy CNC, được thành lập vào tháng 8/2004. Sau 6 lần tăng vốn, PTM hiện hoạt động với số vốn điều lệ 320 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101116000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Cổ đông lớn nhất của PTM là Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã Ck: HAX), sở hữu hơn 16,5 triệu cổ phiếu, chiếm 51,61% cổ phần của công ty.

Doanh thu của PTM hiện nay chủ yếu đến từ mảng kinh doanh ô tô. Trong năm 2024, doanh thu từ hoạt động này chiếm tỷ trọng 97,75% trong tổng doanh thu của công ty, tiếp tục duy trì mức cao trong quý I/2025 với tỷ lệ 96,11%.

Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu PTM ngày 22/8/2025.

Doanh số bán xe của PTM đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, từ 563 xe trong năm 2023 lên tới 3.323 xe trong năm 2024, gấp gần 6 lần so với năm trước. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã tiêu thụ 1.593 xe, đạt gần 50% tổng sản lượng của năm 2024.

Tuy nhiên, doanh thu từ dịch vụ sửa chữa xe đã giảm trong năm 2024, dù đã có sự phục hồi nhẹ trong nửa đầu năm 2025. Mảng cho thuê xe và cho thuê địa điểm cũng không còn đóng góp đáng kể vào doanh thu của công ty, cho thấy sự chuyển hướng của PTM trong việc tập trung vào hoạt động kinh doanh ô tô, đồng thời thu hẹp các mảng hoạt động phụ trợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Lợi nhuận gộp của PTM trong năm 2024 đạt 254,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 36,3 tỷ đồng trong năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã đạt lợi nhuận 107,4 tỷ đồng, tương đương 15,61% doanh thu thuần.

Lợi nhuận từ kinh doanh xe ô tô vẫn là nguồn đóng góp chủ yếu, chiếm khoảng 17,34% doanh thu trong năm 2024 và 14,91% trong nửa đầu năm 2025. Mảng dịch vụ sửa chữa xe tuy vẫn ghi nhận lỗ, nhưng mức lỗ đã giảm dần qua các năm, từ hơn 2 tỷ đồng trong năm 2023 xuống còn khoảng 1 tỷ đồng trong năm 2024 và bắt đầu có dấu hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận gộp đạt 1,08 tỷ đồng.

Để mở rộng thị trường và tăng trưởng bền vững, PTM đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) vào tháng 10/2024. Quan hệ đối tác này giúp PTM trở thành đối tác chiến lược hàng đầu của SMV trong việc phân phối xe MG tại Việt Nam.

Hiện nay, PTM đã xây dựng được hệ thống hơn 12 đại lý MG trên toàn quốc, trong đó có 7 đại lý đạt chuẩn Premium. Mục tiêu của công ty là mở rộng lên 18 đại lý vào cuối năm 2025, trong đó có 12 đại lý Premium, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Công ty cũng đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 8.000 xe mỗi năm, chiếm gần 40% thị phần của MG tại Việt Nam.

Ngoài phát triển mạng lưới phân phối, PTM còn chú trọng vào việc cải thiện dịch vụ sau bán hàng, với các dịch vụ như cứu hộ 24/7, bảo dưỡng định kỳ và chương trình thu mua xe cũ chính hãng.

Cổ phiếu PTM từng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2009, trước khi chuyển sang giao dịch trên UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, vào tháng 9/2016, Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã mua lại hơn 92% cổ phần của PTM, khiến cổ phiếu này bị hủy đăng ký giao dịch vì không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng.

Sau khi quay lại giao dịch trên thị trường UPCoM, phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 22/8/2025, cổ phiếu PTM đã ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 38.300 cổ phiếu với mức giá trần là 28.000 đồng/cổ phiếu.