Ngày 21/8: Giá cà phê tăng cao dữ dội, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (21/8) tăng cao dữ dội so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 121.000 - 121.900 đồng/kg. Cột mốc khó tin khi tháng trước giá cà phê từng ở đáy 88.500 đồng. Trong khi đó, giá tiêu ổn định.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 121.000 - 121.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê vượt qua ngưỡng 120.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/8) tại khu vực Tây Nguyên tăng cao dữ dội, dao động trong khoảng 121.000 - 121.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121.900 đồng/kg. Tăng cao đến 4.600 đồng/kg so với hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121.700 đồng/kg, tăng 4.600 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 4.500, giao dịch ở mốc 121.500 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng tăng 4.400 đồng/kg ở mức giá 121.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng cao dữ dội, vượt qua ngưỡng 120.000 đồng/kg. Mức giá này khiến nhiều người ngạc nhiên vì chỉ một tháng trước, giá đã từng giảm sâu xuống khoảng 88.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4.627 USD/tấn, tăng 4,92% (217 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,21% (137 USD/tấn), đạt 4.405 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,85% (6,60 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 362,80 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,02% (7,05 US cent/pound), đạt 356,10 US cent/pound.

Thị trường cà phê quốc tế đang ở giai đoạn sôi động khi giới đầu cơ tăng cường gom hàng, trong khi lượng tồn kho chứng nhận giảm mạnh. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil cũng góp phần khiến nguồn cung trở nên thắt chặt hơn, đẩy giá cà phê lên cao.

Giá tiêu trong nước bình ổn

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143.000 đồng/kg; tại Gia Lai giá tiêu ổn định hiện ở mức 141.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 141.000 đồng/kg; tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hiện đang là chủ đề được người trồng và giới kinh doanh đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân là do mức thuế đối ứng vẫn chưa được điều chỉnh về ngưỡng kỳ vọng như nhiều người mong đợi.

Tại một số đại lý ở Tây Nguyên, giá tiêu đang được niêm yết ở mức khoảng 148.000 đồng/kg. Con số này đã cao hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 8.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia quay đầu giảm so với ngày hôm qua ở mức 7.173 USD/tấn (giảm 0,49%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10.027 USD/tấn (giảm 0,49%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 5,850 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.400 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn.

Các chuyên gia dự báo giá tiêu trong nước sẽ duy trì ổn định trong những ngày tới khi cung - cầu chưa có biến động rõ rệt. Tuy nhiên, nhu cầu tăng từ những thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy, giúp giá tiêu có thể nhích lên vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9./.