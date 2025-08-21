Ngày 21/8: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo đảo chiều tăng, dầu giảm

Giá xăng bán lẻ trong nước hôm nay (21/8) được dự báo có thể tăng nhẹ 0,6 - 0,9%. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 116 đồng lên mức 19.466 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 181 đồng lên mức 20.061 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,3 - 1,9%. Cụ thể, giá dầu hỏa có thể giảm 1,9% về mức 17.678 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,7% về mức 17.761 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 1,3% về mức 15.057 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng 181 đồng lên mức 20.061 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 21/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 15/8.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, xuống còn 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, xuống còn 19.884 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, xuống còn 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, xuống còn 18.020 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, xuống còn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 7/8/2025 và kỳ điều hành ngày 14/8/2025 là: 77,030 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,478 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 79,142 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,056 USD/thùng, tương đương giảm 1,32%); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng, tương đương giảm 4,21%); 84,716 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 4,152 USD/thùng, tương đương giảm 4,67%); 407,194 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,608 USD/tấn, tương đương giảm 3,23%).

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay tăng sau khi Viện Dầu khí Mỹ báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga hiện vẫn chưa được gỡ bỏ.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,44 USD/thùng, tăng 1,12% (tương đương tăng 0,74 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,45 USD/thùng, tăng 1,06% (tương đương tăng 0,66 USD/thùng).

Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ, tồn kho dầu thô Mỹ đã giảm 2,42 triệu thùng trong tuần trước, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố số liệu chính thức lúc 14h30 GMT.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi sự cố lũ lụt tại một nhà máy lọc dầu lớn ở Mỹ. Tập đoàn BP cho biết, hoạt động tại nhà máy lọc dầu Whiting (Indiana) với công suất 440.000 thùng/ngày đã bị ảnh hưởng sau một trận giông bão nghiêm trọng gây ngập lụt. Đây là cơ sở sản xuất nhiên liệu chủ chốt cho thị trường Trung Tây Mỹ và sự cố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô tại nhà máy này./.