Ngày 16/8: Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới hôm nay (16/8) tiếp tục đi xuống trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,42 USD/thùng, giảm 0,66%; giá dầu WTI ở mốc 63,43 USD/thùng, giảm 0,66%.

Giá dầu Brent ở mốc 66,42 USD/thùng, giảm 0,66%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,42 USD/thùng, giảm 0,66% (tương đương giảm 0,44 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,43 USD/thùng, giảm 0,66% (tương đương giảm 0,42 USD/thùng).

Tại cuộc họp ở Alaska, lệnh ngừng bắn tại Ukraine được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, song cũng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia vẫn mua dầu từ Moscow nếu không đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình.

“Thị trường đang dõi theo xem liệu có thỏa thuận ngừng bắn hay không. Nếu có, điều đó đồng nghĩa với khả năng nguồn cung dầu từ Nga tăng trở lại. Vấn đề là liệu tình hình sẽ leo thang hay hạ nhiệt”, chuyên gia phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo (UBS) nhận định.

Tính chung cả tuần, dầu WTI dự kiến giảm 0,7% trong khi dầu Brent có khả năng tăng nhẹ 0,4%.

Triển vọng dư cung ngày càng lớn cùng nguy cơ lãi suất cao kéo dài tại Mỹ gây áp lực lên thị trường năng lượng. Các chuyên gia phân tích của Bank of America vừa cho biết, họ đã nâng dự báo thặng dư cung dầu toàn cầu, viện dẫn nguồn cung gia tăng từ nhóm OPEC+ (gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các đồng minh). Theo dự báo, dư cung bình quân sẽ ở mức 890.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Dự báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ở trạng thái “phình to” do sự gia tăng sản lượng từ OPEC+./.