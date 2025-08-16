Ngày 16/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước bình ổn

Giá cao su hôm nay (16/8) tại Trung Quốc và Nhật Bản đồng loạt giảm, trong khi Thái Lan bất ngờ tăng 1%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Giá cao su hôm nay tại Trung Quốc và Nhật Bản đồng loạt giảm.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc đảo chiều giảm 0,6% (85 Nhân dân tệ) về mức 14.765 Nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, thị trường Nhật Bản (OSE) giảm 1,2% (4,1 Yên) về mức 325,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 bất ngờ tăng 1% (0,74 Baht) lên mức 71,22 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm đáng kể do chịu áp lực từ diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán Tokyo và đồng Yên tăng giá, dù kỳ vọng nhu cầu nội địa ổn định đã phần nào hạn chế đà giảm, theo Reuters.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 9 được giao dịch cuối phiên ở mức 168,3 cent Mỹ/kg, giảm 0,6%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.