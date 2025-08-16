Ngày 16/8: Giá bạc trong nước và thế giới bất ngờ đảo chiều suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/8) bất ngờ đảo chiều suy giảm sau chuỗi tăng giá mạnh mẽ. Theo đó, giá bạc trong nước quay đầu giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.235.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,95 USD/ounce; giảm 0,73 USD so với sáng 15/8.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước quay đầu giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.235.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.240.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 994.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.000.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 16/8/2025:

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.201.000 1.235.000 1.203.000 1.240.000 1 kg 32.022.000 32.920.000 32.074.000 33.071.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.209.000 1.242.000 1.210.000 1.248.000 1 kg 32.228.000 33.132.000 32.270.000 33.283.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,95 USD/ounce; giảm 0,73 USD so với sáng 15/8.

Giá bạc bất ngờ quay đầu giảm sau khi vừa có đợt tăng ngắn hạn, bị chặn lại ở mức 38,74 USD/ounce. Nhà phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, đây là ngưỡng cản gần nhất, trong khi mức đỉnh 14 năm là 39,53 USD/ounce (đạt trong ngày 23/7) vẫn là rào cản quan trọng hơn cho đà tăng.

James Hyerczyk cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo 0,2% và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.2022. PPI cốt lõi cũng tăng 0,9%, đẩy lạm phát hàng năm lên 3,3%, vượt xa mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

"Thông thường, bạc vốn được coi là kênh chống lạm phát có thể hưởng lợi khi lạm phát tăng. Tuy nhiên, số liệu này lại làm tăng khả năng FED trì hoãn hoặc hạn chế việc cắt giảm lãi suất.

Lãi suất cao hơn khiến việc nắm giữ bạc kém hấp dẫn và đồng USD mạnh lên, qua đó tạo áp lực giảm giá kim loại quý", ông James Hyerczyk nhấn mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 16/8/2025: