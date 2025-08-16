Ngày 16/8: Giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm vì cung vượt cầu

Giá thép và quặng sắt hôm nay (16/8) trên sàn giao dịch Thượng Hải đồng loạt giảm do tồn kho lớn, nhu cầu yếu và thời tiết cản trở xây dựng. Trong nước, giá thép ổn định, dao động quanh mốc 12.520 - 13.580 đồng/kg.

Giá thép và quặng sắt hôm nay trên sàn giao dịch Thượng Hải đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 8h (giờ Việt Nam) ngày 16/8, giá thép thanh trên sàn Thượng Hải giảm 1,34% xuống 3.176 Nhân dân tệ/tấn - mức thấp nhất hai tuần. Hợp đồng thép cây giao tháng 4/2026 lùi còn 3.297 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Đại Liên, quặng sắt kỳ hạn tháng 1 và tháng 9 giảm lần lượt 1,88% và 1,36%, còn 783,5 và 797 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 9 giảm 0,78% còn 102,7 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 8 mất 1,42 USD xuống 102,09 USD/tấn.

Đà giảm đến từ tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ chậm lại theo mùa và thời tiết xấu làm đình trệ công trình.

Giá thép xây dựng trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam hôm nay ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg; Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg; Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.