Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (15/8) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 14/8 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 723 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 19.884 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 15/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 14/8.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, xuống còn 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, xuống còn 19.884 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, xuống còn 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, xuống còn 18.020 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, xuống còn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 7/8/2025 và kỳ điều hành ngày 14/8/2025 là: 77,030 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,478 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 79,142 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,056 USD/thùng, tương đương giảm 1,32%); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng, tương đương giảm 4,21%); 84,716 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 4,152 USD/thùng, tương đương giảm 4,67%); 407,194 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,608 USD/tấn, tương đương giảm 3,23%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,51 USD/thùng, tăng 1,37% (tương đương tăng 0,90 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 63,50 USD/thùng, tăng 1,34% (tương đương tăng 0,84 USD/thùng).

Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy cho biết: “Những bất định xoay quanh đàm phán hòa bình Mỹ - Nga tiếp tục tạo ra mức cộng thêm cho rủi ro tăng giá, do các khách hàng mua dầu Nga có thể đối mặt với áp lực kinh tế lớn hơn”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn hoài nghi khả năng ông Trump sẽ hành động theo cách có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. “Bất kỳ động thái nào khiến giá dầu tăng cao như áp thuế thứ cấp, chẳng khác nào tự gây khó cho chính quyền này và Moscow chắc chắn hiểu rõ điều đó”, John Evans, chuyên gia phân tích tại PVM nhận định.

Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Giới giao dịch tin rằng việc cắt giảm gần như chắc chắn sẽ diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 7 tăng ở mức vừa phải./.