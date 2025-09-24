(TBTCO) - Ngày 24/9, tại Hà Nội, Học viện Tài chính họp báo thông tin giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025 - Cup BIDV chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày thành lập Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính (3/11).

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, trong suốt 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính luôn là chiếc nôi thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Công bố thông tin giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025 - Cup BIDV. Ảnh: Đức Việt.

Học viện Tài chính tự hào có nhiều thế hệ cựu sinh viên, học viên đã và đang giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong nhiều năm gần đây, Học viện Tài chính không chỉ được biết đến là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - kinh tế, mà còn là nơi khởi phát nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, gắn kết cộng đồng.

“Chúng tôi luôn quan niệm rằng, để phát triển bền vững, bên cạnh trí tuệ và tri thức, sức khỏe, sự sẻ chia và tinh thần đồng đội cũng là giá trị cốt lõi không thể thiếu. Năm nay, hướng đến chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và kỷ niệm Ngày thành lập Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính (3/11), hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam (20/11), Học viện Tài chính quyết định tổ chức giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025”- Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính cho hay.

Công bố thông tin giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025 - Cup BIDV

Theo TS. Nguyễn Văn Bình, giải đấu năm nay được tổ chức vào ngày 5/10/2025 tại sân Golf Đại Lải; dự kiến khoảng 150 golfer. Các Golfer tham gia gồm các cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh học, giảng viên và các đối tác, khách mời.

Giải Golf Học viện Tài chính Mở rộng năm 2025 được tổ chức với nhiều mục tiêu ý nghĩa: Thứ nhất, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến của cộng đồng doanh nhân, những người luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và sự nghiệp giáo dục.

Thứ hai, chào mừng ngày thành lập Quỹ Phát triển giáo dục Tâm - Tài - Chính, một quỹ do Học viện Tài chính đề xuất thành lập, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ươm mầm tài năng, hỗ trợ sinh viên vượt khó vươn lên.

Thứ ba, hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam - dịp tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Công bố thông tin giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025 - Cup BIDV

Thứ tư, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe, kết nối đội ngũ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường giao lưu, gắn kết Học viện với các đối tác, nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, cùng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thứ sáu, kêu gọi ủng hộ Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính nhằm tăng cường hoạt động an sinh xã hội, học bổng tiếp sức tài năng tài chính trẻ dành cho sinh viên xuất sắc và sinh viên vượt khó, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp của Học viện.