Thuế tỉnh Cao Bằng khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế năm 2025

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về việc đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế năm 2025.

Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, hoạt động khảo sát nhằm ghi nhận ý kiến đánh giá khách quan của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh về chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng công tác và hướng tới sự hài lòng cao nhất của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Mục tiêu khảo sát nhằm: Đánh giá cảm nhận của người nộp thuế về thái độ, tinh thần phục vụ của công chức thuế; xác định mức độ thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế và sử dụng dịch vụ thuế điện tử; thu thập ý kiến, đề xuất để hoàn thiện quy trình phục vụ, xây dựng ngành Thuế thân thiện - minh bạch - hiện đại.

Cách thức tham gia khảo sát: Người nộp thuế có thể dễ dàng tham gia khảo sát bằng một trong hai cách: Trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn

Quét mã QR được dán tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông để truy cập nhanh biểu mẫu khảo sát.

Mỗi ý kiến đóng góp của người nộp thuế là nguồn thông tin quý báu giúp Cục Thuế tiếp tục đổi mới, phục vụ tốt hơn.