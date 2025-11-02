Nối vòng tay lớn vì đồng bào vùng lũ

(TBTCO) - Các tỉnh miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ. Thiên tai khắc nghiệt khiến cho bao ngôi làng, đường phố, khu du lịch nổi tiếng… bỗng trở thành biển nước. Nhưng người dân vùng lũ không đơn độc. Những tiếng gọi khẩn thiết giữa cơn lũ cấp đã được đáp lại kịp thời. Chúng ta đang chống lũ bằng cả hệ thống chính trị, bằng “mệnh lệnh trái tim”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến khu vực bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế sáng 2/11. Ảnh: TTXVN

Cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết

Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đang cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân vùng bão lũ vượt khó.

Ngày 29/10, từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, khi đang trong chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong thư, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy, dũng cảm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích và các tổ chức đoàn thể. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán bà con, đưa lương thực, thuốc men, áo ấm tới vùng ngập sâu, chia cắt. "Trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của đoàn kết và tình người Việt Nam", Tổng Bí thư viết.

Những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó với hậu quả thiên tai. Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các công điện chỉ đạo, triệu tập cuộc họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng tại miền Trung. Các Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, động viên, thăm hỏi nhân dân.

Trước mắt, để kịp thời cứu trợ các tỉnh miền Trung, Chính phủ đã chỉ đạo xuất cấp gạo, thuốc chữa bệnh, hoá chất khử trùng, khử khuẩn, xử lý môi trường, vaccine, giống cây trồng, vật nuôi…

Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, ổn định đời sống, không được để người dân thiếu đói, không được để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường. Nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung bảo vệ tính mạng người dân, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ.

Trong lũ dữ vẫn sáng lên tình người

Năm nay thiên tai nặng nề, các trận bão dường như xuất hiện ngày càng dày và hoàn lưu của nó gây mưa lũ rất lớn. Từ đầu năm đến nay, đã có tới 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó những cơn bão lớn, siêu bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chỉ tính đến đầu tháng 10/2025, thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ, thiệt hại, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông sạt lở, các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở… cũng bị thiệt hại nặng. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại về kinh tế khoảng 35.000 tỉ đồng.

Chưa hết, riêng mấy ngày vừa qua, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 28 người chết, 6 người mất tích, 43 người bị thương. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… nhiều xã phường ngập sâu, hoa màu hư hỏng nặng, gia súc gia cầm bị chết, giao thông ách tắc. Thiệt hại chưa dừng ở đó, khi dự báo mưa lớn trở lại trong những ngày tới!

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 15h00 ngày 30/10/2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động cứu trợ các cấp đã vận động được 2.240,987 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10, số 11, số 12 và mưa lũ gây ra. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 448,182 tỷ đồng cho 19 tỉnh, thành phố hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Số tiền hỗ trợ chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới và nhanh chóng được giải ngân, trở thành hàng hóa thiết yếu đến với người dân đang trong gian khó.

Trong khó khăn, thử thách, tình đoàn kết lại càng được thể hiện cao độ. Các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã không ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đã có rất nhiều đoàn công tác, đoàn cứu trợ cùng các cá nhân đã tình nguyện đi vào vùng bão lũ khó khăn nhất để cứu trợ đồng bào. Thật xúc động khi nhiều người dân đã thức trắng đêm nấu cơm, làm mì, gói bánh… gửi vào vùng lũ hoặc trực tiếp vượt qua mưa lũ, đưa lương thực, thực phẩm đến tận nơi bà con bị cô lập… Những hành động cụ thể, thiết thực ấy đã thể hiện nghĩa tình đồng bào trong khó khăn hoạn nạn, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam.