(TBTCO) - Sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam. Chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu giai đoạn khởi sắc nhất của ngành nghỉ dưỡng kể từ sau đại dịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á.

Dẫu vậy, quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng tại Việt Nam diễn ra từ các khía cạnh khác nhau. Trong khi các khách sạn tại Hà Nội và TP.Hồ Chí minh cải thiện kết quả kinh doanh từ tăng trưởng giá phòng, các điểm đến ven biển như Nha Trang, Phú Quốc, Cam Ranh và Hạ Long ghi nhận công suất phòng cho thuê tăng mạnh.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels, cho biết: “Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, khi các chỉ số giá phòng bình quân và công suất cho thuê cải thiện rõ rệt. Trước đây, nhiều thị trường đối mặt với áp lực từ nguồn cung mới, gia tăng thách thức cho hoạt động kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, với các tín hiệu tích cực từ thị trường, ngành nghỉ dưỡng đang ghi nhận kết quả tốt tại hầu hết các điểm đến”.

“Ngành nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn cần có những kế hoạch phát triển mới, chú trọng hơn đến chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tại các điểm đến trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, cũng như tại các thành phố du lịch biển như Đà Nẵng, Phú Quốc. Như tại TP. HCM, sự mở rộng địa giới hành chính, cùng với kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng, hàng không đang đem đến những cơ hội lớn cho việc đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng như các khách sạn tiêu chuẩn, khách sạn chú trọng thiết kế, cho đến các mô hình lưu trú dài ngày, branded residence và các tổ hợp dự án nhiều thành phần”, ông Mauro Gasparotti nhận định.

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, khi các chỉ số giá phòng bình quân và công suất cho thuê cải thiện rõ rệt. Ảnh: T.L

Dự kiến hơn một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2035, với thu nhập và khả năng tiêu dùng cao hơn. Cùng với đà tăng trưởng của thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, ngành du lịch và nghỉ dưỡng trong nước được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, đặt nền tảng cho nhiều loại hình khách sạn bao gồm phân khúc lifestyle và khách sạn dịch vụ chọn lọc.

Bà Uyên Nguyễn, Phó Giám đốc tại Savills Hotels, chia sẻ: “Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, đặc biệt ở thế hệ trẻ, đã thúc đẩy hoạt động du lịch. Nhằm khai thác tiềm năng của nhóm khách này, các nhà vận hành khách sạn đang chú trọng thúc đẩy các thương hiệu phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Tại Việt Nam, xu hướng hợp tác với các thương hiệu khách sạn quốc tế tiếp tục gia tăng, tỷ trọng khách sạn mang thương hiệu quốc tế tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng từ 24% lên 32% trong 10 năm qua. Độ nhận diện của thương hiệu trên toàn cầu, mạng lưới phân phối và quy trình vận hành chuẩn hóa là những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm hợp tác với các nhà điều hành quốc tế.

Xu hướng hợp tác với thương hiệu khách sạn còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở, nơi các chủ đầu tư hướng đến dòng sản phẩm branded residence (bất động sản mang thương hiệu) với chất lượng thiết kế, tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp hơn. Tại châu Á, phân khúc branded residence đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và Việt Nam là một trong những điểm nóng, thu hút nhiều sự quan tâm.

Việt Nam hiện có 21 dự án branded residence đang hoạt động, xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan. Đây cũng là hai thị trường nằm trong top 10 toàn cầu về nguồn cung dự án đang phát triển, chiếm tỷ trọng lần lượt là 6% và 5%./.