Ngày 14/8: Giá thép thanh Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá thép tiếp tục giảm trên Sàn giao dịch Thượng Hải phiên giao dịch ngày 14/8, quặng sắt ngược chiều tăng. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì giá sắt thép ở mốc ổn định.

Sáng 14/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 giao dịch tại mức 3.216 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn giao dịch Thượng Hải

Vào lúc 8h00 (giờ Việt Nam) ngày 14/8, trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh hiện đang ở mức 3.216 Nhân dân tệ/tấn

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 13/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 giảm về mức 3.219 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,28% (9 Nhân dân tệ/tấn).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,94% (7,5 Nhân dân tệ) lên mức 808 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,14 USD lên mức 103,65 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt dao động quanh mức 800 Nhân dân tệ/tấn, giữ gần đỉnh 3 tuần trong bối cảnh thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các biện pháp cắt giảm sản lượng thép tại Trung Quốc, theo Reuters.

Theo các báo cáo, các nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã nhận lệnh hạn chế sản xuất để đảm bảo bầu trời trong xanh cho lễ duyệt binh quân sự vào ngày 3/9. Các biện pháp này có thể giúp giảm lượng thép dư thừa trên thị trường, cải thiện biên lợi nhuận cho các nhà máy và hỗ trợ nhu cầu quặng sắt.

Tâm lý thị trường cũng được củng cố bởi quyết định gia hạn 90 ngày thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, tạo thêm thời gian cho các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận, góp phần ổn định quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 08h30 sáng 14/8, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.

Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.