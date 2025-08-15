Ngày 15/8: Giá bạc tiếp đà tăng

|Sáng 15/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,022 USD/oune. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.513.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.
Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.251.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giá bạc được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.256.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.217.000
|
1.251.000
|
1.219.000
|
1.256.000
|
|
1 kg
|
32.449.000
|
33.347.000
|
32.501.000
|
33.498.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.225.000
|
1.258.000
|
1.226.000
|
1.264.000
|
|
1 kg
|
32.655.000
|
33.559.000
|
32.697.000
|
33.710.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.468.000
|
1.513.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39.146.569
|
40.346.566
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,022 USD/oune, giảm 0,504 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 14/8.
Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,68 USD/ounce; tăng 0,5 US 06:16:22 sáng 15/8D so với sáng 14/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 998.000 ồng/oune ở chiều mua vào và 1.003.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 14.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:16:22 sáng 15/8/2025