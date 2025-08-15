Ngày 15/8: Giá bạc tiếp đà tăng
Sáng 15/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,022 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.513.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.251.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giá bạc được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.256.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.217.000

1.251.000

1.219.000

1.256.000

1 kg

32.449.000

33.347.000

32.501.000

33.498.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.225.000

1.258.000

1.226.000

1.264.000

1 kg

32.655.000

33.559.000

32.697.000

33.710.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.468.000

1.513.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

39.146.569

40.346.566

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,022 USD/oune, giảm 0,504 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 14/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,68 USD/ounce; tăng 0,5 US 06:16:22 sáng 15/8D so với sáng 14/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 998.000 ồng/oune ở chiều mua vào và 1.003.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 14.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:16:22 sáng 15/8/2025

