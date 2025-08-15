Ngày 15/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng. Mức tăng mạnh nhất thuộc về bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 15/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,022 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.513.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.251.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giá bạc được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.256.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.217.000 1.251.000 1.219.000 1.256.000 1 kg 32.449.000 33.347.000 32.501.000 33.498.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.225.000 1.258.000 1.226.000 1.264.000 1 kg 32.655.000 33.559.000 32.697.000 33.710.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.468.000 1.513.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.146.569 40.346.566

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,022 USD/oune, giảm 0,504 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 14/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,68 USD/ounce; tăng 0,5 US 06:16:22 sáng 15/8D so với sáng 14/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 998.000 ồng/oune ở chiều mua vào và 1.003.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 14.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:16:22 sáng 15/8/2025