(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh khởi công các dự án trong năm 2026. Tổng vốn các dự án dự kiến triển khai lên tới hơn 209,7 nghìn tỷ đồng, trải rộng nhiều lĩnh vực.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư được xác định là lực lượng nòng cốt trong huy động nguồn lực, mở rộng sản xuất và tạo động lực tăng trưởng.

Trong các dự án được tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công trong năm 2026, nhiều dự án có quy mô vốn lớn. Theo đó, nhóm dự án ngoài khu kinh tế có tổng vốn đầu tư khoảng 123.755 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản khoảng 40.264 tỷ đồng; công nghiệp 32.366 tỷ đồng; hạ tầng 34.303 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản 7.949 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ 8.873 tỷ đồng.

Ở nhóm dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, tỉnh liệt kê 4 lĩnh vực gồm công nghiệp với quy mô khoảng 39.573 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ 2.449 tỷ đồng; bất động sản 40.065 tỷ đồng; hạ tầng 3.905 tỷ đồng.

Trong số các dự án quy mô lớn được nêu, đáng chú ý có Khu đô thị Nhơn Hội tại Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (tiểu khu 5, phân khu 03), khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tổng vốn đầu tư khoảng 40.065 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ H.B.C làm chủ đầu tư, tiến độ từ quý I/2026 đến quý IV/2030.

Một dự án lớn khác là Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester tại lô B4-B5, Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), xã Quy Nhơn Đông, có tổng vốn khoảng 24.970 tỷ đồng, do SYRE IMPACT AB đầu tư, tiến độ quý IV/2025 - quý IV/2027.

Ở khu vực ngoài khu kinh tế, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa tại phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Nam và phường Quy Nhơn có tổng vốn khoảng 21.954 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty Cổ phần Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8) thực hiện, tiến độ quý II/2025 - quý IV/2040.

Trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, Đường dây 500kV TBKHH Dung Quất - Bình Định triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai có tổng vốn khoảng 9.887 tỷ đồng, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, tiến độ quý I/2026 - quý IV/2029. Cùng nhóm này còn có Đường dây 500kV Bình Định - Krông Buk với tổng vốn khoảng 8.209 tỷ đồng, cũng do EVNNPT đầu tư, tiến độ quý I/2026 - quý IV/2029.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tại xã Canh Liên, xã Vân Canh có tổng vốn khoảng 7.771 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Vân Canh 1 tại xã Canh Liên có tổng vốn khoảng 6.905 tỷ đồng, đều do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - Giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông có tổng vốn khoảng 6.086 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ đầu tư.

Tỉnh đề nghị các chủ đầu tư thuộc danh sách dự án khởi công năm 2026 khẩn trương rà soát tình hình triển khai, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công theo kế hoạch. Đồng thời, các nhà đầu tư phải báo cáo tình hình triển khai, tiến độ và kế hoạch khởi công thông qua Hệ thống quản lý dự án của tỉnh tại địa chỉ www.qlvnns.vnptgialai.vn, định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối cùng hằng tháng./.